“Até o Rico entrou na onda do 333.33”, brinca Marlon Barreto ao postar foto com ex-peão

O especialista em opções binárias encontrou o ganhador da última temporada do programa de Adriane Galisteu em um badalado restaurante paulistano

Bem avaliado no mercado das finanças, Marlon Barreto, que teve o nome cotado para comandar um quadro em um novo projeto televisivo, publicou uma imagem ao lado do humorista Rico Melquiades, que levou R$ 1,5 milhão para casa, após vencer a décima terceira edição de “A Fazenda”, da RecordTV.

“Até o Rico entrou na onda do 333.33”, disse, aos risos, referindo-se ao gesto que ambos fizeram com a mão durante o encontro no bistrô francês Paris 6, nos Jardins, na zona paulistana, e com o qual é lembrado pelos seus mais de 400 mil seguidores no Instagram. “É o meu número da sorte e também o das operações”, ressaltou.

Como já era de se esperar, a postagem acabou agitando a web. Ao vê-la, um usuário recorreu ao bordão que marcou a participação do alagoano no reality rural e escreveu: “Calada, vence”. O segundo também entrou na onda dos memes e acrescentou: “Isso a Globo não mostra”. Já o terceiro comemorou: “Boa, muito sucesso para nós, meu irmão”.