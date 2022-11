Atacante brasileiro Richarlison já é o queridinho do mercado publicitário internacional

Engajado em temas sociais e ambientais, e com humor e irreverência únicos, o camisa 9 da Seleção Brasileira conquista o coração de grandes marcas e protagoniza diversas campanhas

O atacante Richarlison, que abriu com chave de ouro a sua participação na Copa do Mundo da FIFA Catar 2022 com dois gols contra a Sérvia na quinta-feira (24), pela Seleção Brasileira, já é o queridinho não só dos torcedores, mas também do mercado publicitário.

O atacante Richarlison, que abriu com chave de ouro a sua participação na Copa do Mundo da FIFA Catar 2022, já é o queridinho não só dos torcedores, mas também do mercado publicitário

Aos 25 anos e com sete anos de carreira, o “Pombo”, como é chamado, tem protagonizado diversas campanhas para grandes marcas, como a grife Calvin Klein, a loja esportiva internacional JD Sports US, a marca de produtos para cabelo Clear Hair Care, a Nike, a IDG International Digital Group (que lançou uma coleção de NFT do jogador), e outras.

Durante a abertura da Copa, o atleta compartilhou nas redes sociais imagens que fez para a propaganda da Calvin Klein, onde aparece com a cueca da grife e uma tatuagem no peito que retrata um coração com a bandeira nacional. A marca também publicou um vídeo no Instagram onde mostra o jogador, com o slogan “Calvins ou nada”.

Durante a abertura da Copa, o atleta compartilhou nas redes sociais imagens que fez para a Calvin Klein, onde aparece com a cueca da grife

Outra campanha que atraiu olhares foi a promovida pela Nike e WarnerMedia em 2021, intitulada “Vani no Novo”, em que Richarlison e Debinha são transformados em personagens de animação e são entrevistados por Any Malu, uma personagem influenciadora digital, sucesso entre crianças e adolescentes na internet.

Querido pelo público, o futebolista atualmente integra o time do norte de Londres, na Inglaterra, Tottenham. Com estreia em 2015, Richarlison, natural de Nova Venécia/ES, começou sua trajetória no futebol através do América Mineiro, conquistando rapidamente o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, antes de ser contratado pelo Fluminense, onde conquistou o vice-campeonato Carioca de 2017.

Ídolo nacional, o esportista chama a atenção não só pelo seu talento, mas pelo seu lado humano e social. Através da sua notoriedade e fama, utiliza a sua imagem para se posicionar em relação a causas humanitárias, ecológicas e da ciência, sendo um dos únicos futebolistas a se pronunciar sobre os temas.

Outra campanha que atraiu olhares foi a promovida pela Nike e WarnerMedia em 2021, em que Richarlison vira um personagens de animação e é entrevistado por Any Malu

O camisa 9 da Seleção Brasileira cresceu em comunidade e não esquece as suas origens. Durante a pandemia, o jogador se tornou embaixador de um programa da Universidade de São Paulo (USP) que reuniu pesquisadores para desenvolver estudos e ações em prol do combate ao vírus. Através do SPVida, “Pombo” convocou outros esportistas, empresas e cidadãos a doarem para a causa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seu perfil no Instagram, Richarlison anunciou a adoção de uma onça protegida pela ONG Onçafari, que trabalha na conservação das espécies e do meio ambiente, trabalhando em prol da vida selvagem junto a comunidades.

O atacante também protagonizou a campanha da marca de produtos para cabelo Clear Hair Care, ao lado do personagem que dá nome ao seu apelido “Pombo”

Além disso, o atleta milita em prol dos direitos da mulher, contra a desigualdade racial, a favor da vacinação contra o Covid-19, entre outros engajamentos importantes, o que faz ser ainda mais bem-visto pela mídia, mercado publicitário e público em geral.

Com irreverência, o atacante também utiliza as redes sociais para compartilhar sua rotina de treinos com bom humor, atraindo a atenção dos mais de 11 milhões de seguidores.