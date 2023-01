Atacante brasileiro, André Clóvis, é eleito o melhor jogador da segunda divisão de Portugal

O atleta atua pelo Académico de Viseu e em 14 jogos marcou gol 13 vezes na atual temporada

O jogador brasileiro, André Clóvis, foi escolhido como melhor atacante e melhor atleta da competição. A eleição foi feita com a participação de 18 técnicos da II Liga, a segunda divisão de Portugal, e a divulgação do resultado foi publicada pelo jornal “O Jogo”, no último domingo (1°).

O atleta de 25 anos recebeu oito votos na categoria “Melhor Jogador Geral”, já na categoria “Melhor Atacante”, o jogador recebeu 15 votos. As conquistas se devem ao seu rendimento em campo, dos 14 jogos que disputou nesta temporada de 2022/23, ele marcou 13 gols.

O líder da competição, o Moreirense, tem 33 pontos e conseguiu emplacar o lateral-esquerdo Frimpong e o atacante Kodisang no intitulado “Time Ideal” do campeonato. O time de Clóvis, o Académico de Viseu, se encontra na quarta colação com 23 pontos e tem apenas o atacante como representante na equipe dos sonhos.

Para Clóvis ter sido escolhido em ambas as categorias é uma honra. “Estou muito feliz, agradeço muito a Deus, a minha família, aos meus companheiros, que fazem parte dessa conquista. Para mim é uma honra está recebendo essa conquista na minha carreira e continuar trabalhando, ajudando os meus companheiros, continuar com humildade que as coisas boas virão”.