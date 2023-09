Astrid Fontenelle volta com ‘Chegadas e Partidas’ e emociona aeroporto de Guarulhos

Programa do GNT terá produção do ‘Fantástico’ e exibição também no dominical da TV Globo

No Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, as câmeras voltaram a se focar nas comoventes histórias de viajantes. O motivo? O retorno de “Chegadas e Partidas”, o aclamado programa de televisão comandado por Astrid Fontenelle. Após dez temporadas, a atração volta à tela, desta vez com um toque adicional de jornalismo e uma parceria de peso entre o “Fantástico” e o GNT.

‘Chegadas e Partidas’ ganha nova temporada e começa a ser gravado

Nesta semana, as gravações da nova temporada tiveram início, capturando momentos de emoção vividos por aqueles que circulam pelo aeroporto. Astrid Fontenelle, conhecida por sua sensibilidade e empatia, mais uma vez assume a tarefa de buscar histórias comoventes entre as pessoas que aguardam ansiosamente ou se despedem de seus entes queridos.

O programa “Chegadas e Partidas” já é reconhecido por seu poder de comover o público, e Astrid está entusiasmada com o retorno. “Estar de volta ao aeroporto para gravar o ‘Chegadas e Partidas’ era um grande desejo meu e de tantas pessoas que sempre lembram do programa com muita emoção. Estar agora também no ‘Fantástico’ é ampliar esse afeto e mostrar como, no rápido momento das despedidas e reencontros, as pessoas verbalizam coisas guardadas. Nunca é fora de hora demonstrar amor. Essa é a minha mensagem!”, ressalta a apresentadora.

Chegadas e Partidas’ de Astrid Fontenelle

A nova temporada contará com cinco episódios emocionantes, sendo a primeira janela de exibição em um quadro no ‘Show da Vida’, aos domingos, em um formato reduzido. Posteriormente, os telespectadores poderão desfrutar de uma versão mais extensa no GNT, na mesma semana.

O programa será completamente produzido pelo “Fantástico”, com captação, produção e edição sob a direção de Lorena Barbier, que também faz parte da equipe do ‘Show da Vida’. Com essa nova parceria, “Chegadas e Partidas” promete continuar emocionando e surpreendendo os espectadores com as histórias únicas que só podem ser encontradas nos aeroportos, onde as emoções estão sempre à flor da pele.