Astrid Fontenelle lamenta morte de Isabel Salgado

Apresentadora utilizou as redes sociais para lamentar o falecimento da ex-jogadora de vôlei



A apresentadora da GNT, Astrid Fontenelle lamentou a morte da ex-jogadora de vôlei, Isabel Salgado, na manhã desta quarta-feira (26). Ela utilizou as redes sociais para manifestar seus sentimentos de pesar.

Isabel era uma forte presença nas redes, principalmente envolvendo temas de cunho social (Foto: Reprodução/Internet)

Na publicação, Astrid afirmou que o universo nos tirou mais uma mulher incrível e politizada. “Isabel, do volei, do Brasil, faleceu hoje. Tava na equipe de transição, tava bem. Uma forte gripe a derrubou. NÃO era Covid, mas sim uma dessas bactérias loucas, assassinas. Não tem como não ficar abalada. Mais uma das minhas musas. Queria ter a força dela, a garra dela. Aos familiares, aqueles filhos lindos, meu abraço de mãe”, escreveu.

Isabel e a filha, Carol Solberg (Foto: Divulgação)

Isabel Salgado faleceu, nesta manhã, aos 62 anos. É reconhecida nacionalmente como ícone do vôlei e também ativista. Ainda no início desta semana, havia sido anunciada como integrante do grupo de transição do governo Lula (PT). Entretanto, a ex-atleta foi acometida de uma gripe que se agravou e culminou num quadro de síndrome respiratória aguda. De acordo com relatos de pessoas próximas, ela estava bem até a última semana.