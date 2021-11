Assessora das estrelas, Aline Nobre se casa em cerimônia reservada e elegante

A CEO da Nobre Assessoria se casou no último sábado (30) no Rio de Janeiro com Guilherme Gomes

Sempre assessorando grandes estrelas através de sua empresa de Assessoria, a Nobre Assessoria, como a ex-BBB Munik Nunes, Aline Nobre teve todos os holofotes voltados para ela e seu noivo, Guilherme no último final de semana. Em uma linda cerimônia, repleta de muito amor, o casal se casou no Rio de Janeiro, na capela do prédio que os pais da noiva moram.

Aline estava belíssima trajando um vestido lindíssimo da La Modelista Noivas e foi produzida por Cinthia Prado e o especialista em penteados Diego Barcellos. A escolha do local do casamento foi muito especial: “Eu morei lá também até os 31 anos, então cresci lá, é um local super especial. O prédio tem uma área de lazer que fica em cima de um morro, com visual para o Pão de Açúcar. Não podia se casar em outro local a não ser lá”, conta Aline. E a história do casal é digna de filme e uma inspiração de que o amor pode chegar quando menos se imagina…

No final de agosto de 2018, a prima de Aline ia completar 50 anos e sonhava em conhecer a Grécia e a Turquia, como não encontrava companhia, a assessora se prontificou a acompanhá-la nessa aventura. Aline já estava saindo de um relacionamento abusivo, onde não era nem um pouco valorizada, e sua prima avisou que ela encontraria um deus grego durante a viagem. “Não foi grego, foi santista, mas foi muito melhor do que eu poderia imaginar”, conta a apaixonada Aline. Os dois se conheceram em um cruzeiro pelas ilhas gregas, onde Guilherme trabalhava na tripulação, e começaram a namorar em fevereiro de 2019, quando o noivo já se mudou para as terras da amada, o Rio de Janeiro. E em janeiro do ano passado, fazendo chá de casa nova, Guilherme a surpreendeu e a pediu em casamento.



“O casamento foi melhor do que eu imaginei, foi perfeito. Foi lindo celebrarmos o amor”, suspira Aline. O casal espera ter filhos em breve e no momento estão em lua de mel em Cancún, no México, curtindo o começo dessa nova etapa da vida.