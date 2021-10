Assessor das estrelas Irinaldo Oliver mostra todo seu lado ousado e fashion de se vestir

O paraibano é referência quando se trata de modernidade com uma pitada de elegância em seus looks

Todo o badalado mundo das personalidades conhece o trabalho de Irinaldo Oliver, o assessor das estrelas mais bombadas do meio artístico como Nadja Pessoa, Adriana Bombom e Liziane Gutierrez. Seu trabalho é disputado e todos querem ter o prazer de trabalhar com o renomado e simpático assessor de imprensa, mas existe um outro lado dele que chama atenção: seus looks.



O paraibano, de 39 anos, está sempre postando em seu Instagram (@irioliver.assessoria) qual sua roupa do dia e sempre fashion, mas sem perder a alegria e a sofisticação. “Eu amo moda, eu acho lindo quem se veste bem. Eu vou em cima da moda, na tendência atual. Eu gosto muito e para qualquer lugar que eu vou quero ir com um look legal. Senão nem vou”, conta Irinaldo, que completa contando que assiste a desfiles e lê revistas sobre o assunto. Ele ainda conta que é ele mesmo quem escolhe o próprio guarda-roupa sempre visando que a roupa lhe caia bem, sem se preocupar com marca ou valor da peça.

O assessor conta que insere a moda também em seu trabalho. Para ele, a moda é essencial no meio artístico e que o famoso chegar elegante em um restaurante ou evento é o cartão de visitas sendo fundamental para seu crescimento no meio — além de se sentir bem consigo mesmo. “O brilho próprio e carisma são fundamentais, senão não adianta. Então, quem quer trabalhar nesse meio tem que se dedicar 100% e ser humilde, carismático e simpático. Senão não adianta que não chega a lugar algum”, aconselha o assessor.