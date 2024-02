Ascensão e Queda de Galliano: O documentário revelador chega aos cinemas brasileiros

A trajetória do icônico estilista, de seus dias de glória na Givenchy e Dior até a controvérsia que abalou sua carreira, capturada em uma produção impactante da MUBI e O2 Play

Março será um mês marcante para os aficionados por moda no Brasil, com a estreia de “Ascensão e Queda – John Galliano”, um documentário que promete mergulhar profundamente na vida de um dos estilistas mais influentes e polêmicos da história. A MUBI, em colaboração com a O2 Play, traz para as telas brasileiras a trajetória de John Galliano, desde seus primeiros dias como estudante na prestigiada Central Saint Martins, em Londres, até alcançar o ápice de sua carreira como diretor criativo das gigantes Givenchy e Dior.

Assista ao trailler – aqui

O filme, dirigido por Kevin Macdonald, vencedor do Oscar®️, não só reconta os triunfos de Galliano na moda, mas também sua queda dramática em 2011, quando insultos antissemitas proferidos por ele foram capturados por uma câmera, levando a um abrupto fim de sua carreira. Através de imagens de arquivo e longas entrevistas com Galliano, o documentário promete um retrato honesto de suas lutas contra o vício e as pressões da indústria.

Figuras icônicas como Naomi Campbell, Kate Moss, Penélope Cruz, Charlize Theron, Anna Wintour e Edward Enninful compartilham suas perspectivas, enriquecendo a narrativa com experiências pessoais e profissionais ligadas a Galliano. Além disso, a equipe por trás do documentário inclui nomes notáveis como Chloe Mamelok e Avdhesh Mohla, cujos trabalhos anteriores foram reconhecidos e celebrados na indústria cinematográfica.

“Ascensão e Queda – John Galliano” vai além da superfície brilhante da moda, confrontando a cultura de trabalho tóxica que muitas vezes permeia a indústria. Com uma trilha sonora de Tom Hodge e a cinematografia de David Harriman, Magda Kowalczyk, Patrick Blossier e Nelson Hume, o documentário é uma obra imperdível para quem busca compreender as complexidades e contradições do mundo da moda.

A estreia do documentário nos cinemas brasileiros e sua subsequente disponibilidade na plataforma da MUBI representam uma oportunidade única de explorar a vida e o legado de um dos designers mais talentosos e controversos de sua geração.