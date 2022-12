“As nossas redes estão parecendo obituário de jornal”, diz Lúcia Veríssimo sobre morte de Pedro Paulo Rangel

O ator morreu aos 74 anos na madrugada desta quarta-feira (21) após internação por doença pulmonar

Lúcia Veríssimo fez um desabafo em seu perfil no Instagram após a notícia da morte de Pedro Paulo Rangel tomar conta das redes sociais na manhã desta quarta-feira (21). Internado desde novembro, o ator estava em tratamento de uma doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), mas a causa da morte ainda não foi divulgada pela família.

Atriz lamenta mortes de colegas artistas

A atriz lamentou todas as recentes perdas no mundo artístico, principalmente a morte da Pedro Paulo Rangel e da escritora Nélida Piñon, que morreu no último sábado (17), aos 85 anos.

A ex-presidente da Academia Brasileira de Letras que estava em Lisboa, passou mal por causa de problemas nas vias biliares, foi internada e operada de emergência. A escritora teve um pós-operatório complicado e precisou ficar na UTI, chegou a apresentar melhoras, mas não resistiu. A causa da morte não foi informada.

“Gente, tá muito puxado, pelo amor de Deus. As nossas redes estão parecendo obituário de jornal, é uma loucura isso. Ainda não me recuperei de nenhuma das últimas perdas, aí vem Nélida, minha queridíssima amiga de um carinho, de uma… que amizade linda que eu tinha com ela. E agora Pepe, meu canceriano amado”, fala Lúcia Veríssimo, em seu desabafo.