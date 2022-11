As noites paulistanas não serão mais as mesmas após essa collab de empresários e influenciadores

Técnica usada por grandes agências, hoje, pode unir mais ainda as pessoas

Após ficar conhecido por inúmeras dicas de viagens que tem dado aos seus seguidores, o engenheiro eletricista e empresário, considerado o queridinho dos artistas, Osmar Machado, viu sua vida mudar completamente após começar a frequentar lugares badalados e luxuosos na capital paulista. Ele, agora, quer alçar voos mais altos.

Machado não para e quer sempre fazer mais pelo próximo. Vivendo em Guarulhos (SP), o empresário tem ligação direta com milhares de influenciadores. Entre os diversos convites recebidos durante o ano, ele vem se destacando pela simpatia, bom papo, criatividade no meio artístico e, lógico, pelo lado empreendedor.



“Nunca fui muito baladeiro, sempre gostei de viagens, porém, nos últimos anos, venho conhecendo milhares de influenciadores. Automaticamente, sempre esbarro com algum global e, assim, vou fazendo minha aliança de amizades”, diz Machado.

Ele sabe melhor que ninguém sobre a mudança atual do mercado e entende a importância de criar conexões e relacionamentos. Anônimos são vistos como famosos se estiverem ao lado de uma estrela, e com ele não foi diferente. Foi confundido e parado para fazer selfie entre fãs. Isso aconteceu quando Osmar apreciava uma festa ao lado do ex-BBB Gil do Vigor, em São Paulo.



Osmar Machado, agora quer dar um salto maior. O projeto mais recente do influenciador é fazer o seu próprio evento cultural, no início de 2023, onde irá unir categorias artísticas e empreendedoras de todas as áreas.



Amante de viagens e criativo, o influenciador, que tem mais de 152 mil seguidores em suas redes sociais, promoverá um dos eventos mais luxuosos de São Paulo.