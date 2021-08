Ex integrante das ‘As Marcianas’ abre o jogo sobre o período de sucesso quando esteve na dupla e desabafa: ”Ganhei dinheiro mas não quanto merecia e tinha direto”

A cantora Geizebel de 50 anos falou sobre os tempos aureos de sucesso quando fez parte da dupla entre 1990 a 1994 e relembra: “ Não podia optar em nada, nem nas minhas roupas, e ainda tinha que pagar por elas.”

Em 1992 as Marcianas com Geizebel e Celina, dominavam as paradas de sucessos com hits como ‘Vou te amarrar na minha cama’ e ‘Porque Brigamos’, ganhando discos de ouro e indo a todos os programas de TV da época. Mas nem tudo nos bastidores eram flores.

A cantora contou em uma live no Instagram Aquela Infância para a influenciadora Rebeca Agapito, que assinou contratos sem ler e acabou se prejudicando financeiramente, bem como não podia optar em nada, e onde tudo era comandado pelo empresário da dupla e a dona da marca , a também integrante e cantora Celina.

A cantora também afirmou que a dupla ganhou muito dinheiro, mas por falta de experiência por ser nova e ingênua, não ganhava a mesma quantia que sua companheira , um dos fatores que culminaram em sua saída . “ Sai da dupla porque não aguentava mais não poder ter minha própria personalidade e identidade, alem do cansaço excessivo, e não como foi contado na época que sai porque iria casar, foram motivos bem mais sérios que não vem ao caso falar. A cantora também afirmou que foi na justiça atrás dos seus direitos para ter o mesmo ganho que a outra integrante mas que “ Quando o empresário descobriu esse fato, ele comprou o advogado para não mais me assessorar e acabei deixando pra lá.”



Em 2019 a dupla tentou fazer um reencontro que acabou não dando certo novamente por divergências de ideias e coisas muito sérias como ela mesmo diz em um vídeo na época postado no youtube, e afirma categoricamente: ”Nunca mais volto a se apresentar como dupla nas Marcianas.’