“As louças são a porta de entrada para uma marca muito completa” – Carolina Ferraz lança nova marca

A atriz lançou recentemente a CIMPLES by Carolina Ferraz ao lado da filha

Quem gosta de produtos modernos e encantadores para casa já pode comemorar, pois a coleção de produtos de home & lifestyle da CIMPLES by Carolina Ferraz já estão disponíveis no site da Westwing. As linhas contam com pratos, travessas, jarras, xícaras, canecas, bowls e tigelas, todos desenvolvidos pela atriz.



Em um momento em que o “vintage” é tendência, a primeira coleção de louças da CIMPLES é inspirada em peças russas do século XIX. Os produtos foram divididos em duas linhas e possuem um design exclusivo, criado por Carolina em parceria com os melhores fabricantes do mercado. Quem está à frente da marca junto com a atriz é a filha dela, Valentina Cohen.





“Conseguimos unir nossos pontos de vista, nossas ideias e know-how e, com criatividade e qualidade, criamos uma marca muito completa”, afirmou Valentina



“Nossa proposta é levar ao consumidor mais do que louças convencionais. Queremos estar ao lado deles oferecendo um portfólio completo e diferenciado, auxiliando os amantes da mesa posta a servir um café da manhã, almoço ou jantar com itens que criam conexões entre anfitriões e convidados, tornando qualquer ambiente de refeição mais aconchegante, e cheio de charme”, explica Carolina.





Com um estilo moderno, autêntico e acolhedor, a CIMPLES é uma marca versátil, 100% brasileira e responsável, que une perfeitamente a elegância e a praticidade



Os produtos terão elementos clássicos da natureza brasileira, como orquídeas e borboletas, que celebram a simplicidade e sofisticação em tons serenos. Os itens podem ser comprados avulsos ou em conjunto, mesclando as coleções ou não, com preços que variam entre R$ 60 e R$ 500. As vendas dos produtos serão feitas, inicialmente e com exclusividade, pelo site da Westwing e, em breve estarão disponíveis no site da CIMPLES.





Os produtos transformam lares em ambientes ainda mais afetivos, calorosos e coloridos



Sobre o futuro, Valentina afirma que há muito pela frente. “As louças são a porta de entrada para uma marca muito completa, que vai trazer diferentes linhas de produtos e segmentos. Nossa expectativa é estar na casa das famílias brasileiras desde a louça do dia a dia até as peças usadas em eventos comemorativos, incluindo também temperos, tábuas e homewear, que serão nossos próximos lançamentos”, afirma Valentina, CEO da marca.