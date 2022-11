AS Academy prevê encerrar inscrições para novos franqueados após mais de mil interessados se cadastrarem

O sucesso da procura se dá pela franquia ser totalmente fora dos padrões preestabelecidos pelo mercado, sendo a primeira empresa que mescla educação e procedimentos estéticos

O CEO da AS Academy, Alan Spadone, comemora a alta procura de interessados na franquia e atribui esse ânimo dos futuros franqueados também à margem de lucro líquido, de 35 a 42%, e a proposta de cada líder de franquia da área de design, micropigmentação e estética ser acompanhado em reuniões pessoais com ele mesmo durante cinco anos.

Segundo Alan, a nova franquia AS Academy está totalmente fora dos padrões preestabelecidos no mercado de franchising. É a primeira empresa nesse segmento que mescla educação e procedimentos estéticos.

A marca está presente no mercado há mais de dez anos e, de acordo com o diretor comercial, clientes e alunos buscaram por muito tempo entrar no seu modelo de negócio e ansiavam pelo formato de franquias.

O lançamento do negócio aconteceu durante uma live no Youtube, na última quarta-feira (23) e, após a oferta, em apenas uma hora já haviam mais de mil pré-inscrições de futuros franqueados. A comoção foi tão grande que nem mesmo a AS Academy estava preparada.

“Corremos o risco de não conseguir atender à demanda e talvez precisemos pausar por um período o recebimento de novas inscrições muito em breve”, diz o CEO. Ainda em entrevista, mesmo sem informar o número atual de pedidos, é possível afirmar que já foi batido o recorde de inscrições no menor espaço de tempo.

“Todo micropigmentador e designer sonha em ser um AS Academy. E precisamos retribuí-los, porque foram eles que me fizeram chegar até aqui!”, finaliza Alan Spadone, em exclusiva.