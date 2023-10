Aryè Campos Brilha no Tapete Vermelho do LABRFF 2023 em Los Angeles

Atriz brasileira de “Rio Connection” rouba os holofotes no festival de cinema

No último dia 23, Los Angeles se tornou o epicentro do cinema brasileiro nos Estados Unidos com a 16ª edição do Los Angeles Brazilian International Film Festival (LABRFF). O evento, que vai até o dia 27, reúne mais de 40 produções nacionais e atraiu uma legião de estrelas ao seu disputado tapete vermelho. Entre elas, uma brasileira brilhou com destaque: Aryè Campos.

Atriz de “Passaporte Para A Liberdade” cativa o público e a mídia no LABRFF 2023

Aryè Campos, que já se destacou em “Passaporte Para A Liberdade”, da Globo e agora se prepara para a estreia nacional de “Rio Connection” (Globoplay), ao lado de grandes nomes como Marina Ruy Barbosa e Nicolas Prattes.

No evento, Aryè Campos, que hoje reside em Los Angeles, exibiu elegância e estilo, deixando claro que seu sucesso no Brasil se expande para os palcos internacionais. Sua participação em “Rio Connection” promete ser um marco em sua carreira, ao lado de colegas talentosos. Além disso, Aryè tem outro projeto cinematográfico na agenda, a comédia “Dois É Demais em Orlando”, na qual contracenará com Eduardo Sterblitch, e que tem previsão de estreia para janeiro de 2024. A direção é de Rodrigo Vanderput, conhecido pelo sucesso do Porta dos Fundos.

Aryè Campos, a nova sensação do cinema brasileiro em Hollywood, conquistou o público e os críticos no LABRFF 2023, consolidando-se como uma estrela em ascensão na indústria do entretenimento. Seu sucesso promete brilhar ainda mais nos próximos meses com os lançamentos de “Rio Connection” e “Dois É Demais em Orlando”.