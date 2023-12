– Artistas animam o karaokê da Amanda Françozo em programa na TV Aparecida

“De Papo com Amanda Françozo” recebe cantores que concorreram no reality Revelações Brasil

Artistas animaram o karaokê da Amanda Françozo em seu programa na TV Aparecida. “De Papo com Amanda Françozo” recebe cantores que concorreram no reality Revelações Brasil.

O programa que vai ao ar no sábado, às 19h30, conta com muita animação. Os competidores partilham suas histórias e soltam a voz na brincadeira. Um dos convidados no palco da emissora foi Lucca Rodrigues, cantor de Sericita (MG), que demonstrou interesse pela música aos oito anos. Ele foi um dos finalistas do programa Revelações Brasil, deixando sua marca pelo talento que possui. Além de soltar a voz no Karaokê da Amanda Françozo, o artista dividiu histórias fascinantes de sua trajetória.

Ainda no programa, a cantora Lolah – outra remanescente do Revelações Brasil, marcou com sua presença vibrante, seu carisma e bela voz momentcom os inesquecíveis ao público.

Também participou da atração o cantor e compositor Tiago Vilela. Natural de São José dos Campos (SP), o artista iniciou sua carreira musical ainda criança. Possui CDs com músicas de sua autoria e, em 2021, participou do Revelações Brasil.

E por fim, a cantora Cássia Santos e a dupla Vinícius e Thayná soltaram a voz nesse divertido encontro musical.