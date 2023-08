Artista brasileiro estreia com impacto em Nova York: Rafael Motta e sua exposição inovadora

Levando a Essência Brasileira para Solo Norte-Americano: Rafael Debuta com Exposição que Celebra o Equilíbrio entre o Sentir e o Pensar

Na última sexta-feira, dia 04 de agosto, um novo nome se destacou na cena artística internacional, quando o artista mineiro multiplataformas Rafael Motta lançou sua primeira exposição autoral, “E·qui·lib·ri·um: A Exposição que Transcende o Equilíbrio entre o Sentir e o Pensar”. A mostra, sediada na Plain-T Warehouse, na Powell Ave Southampton, nº 87, em Nova York, apresenta uma série única de 12 obras que trazem à tona reflexões sobre a intersecção entre as emoções humanas e a busca por metas e sonhos.

Rafael promove sua primeira exposição autoral em Southampton

As criações de Motta representam uma jornada artística rica em significado. Através de símbolos como o coração humano e as raízes das árvores, o artista propõe uma reflexão profunda sobre como encontrar equilíbrio entre as nossas paixões intrínsecas e os objetivos que almejamos alcançar. “Às vezes, podemos encontrar atalhos ou caminhos mais rápidos para chegar lá, mas isso pode exigir que deixemos de lado nossa essência e o que acreditamos, o que leva a um desequilíbrio em nossa vida. Mas, não devemos negligenciar o que acreditamos na busca por alcançar nossos sonhos”, compartilha Motta.

Exposição de Rafael Motta em NY Aborda Equilíbrio entre Sentir e Pensar

A abertura da exposição contou com a presença de diversas personalidades do mundo da moda, arte e cinema norte-americano, incluindo o aclamado ator Cuba Gooding Jr e a esposa Claudine De Niro, o renomado artista e empresário Spas Kerimov, a estilista de renome Patrícia Motta, Lilian Viana da Heritage Brazil, Alberto Corsetti, presidente do Banco Safra, Mauricio Morato, executivo da Gerando Falcões Internacional, David Carballido, CEO da Lalo Spirits, e George Sotelo, diretor criativo da Thorsun.

Daniel Urzedo, Rafael Motta, Adriana Dupree Rafael Motta conquistou a cena internacional das artes com sua exposição única

A exposição “E·qui·lib·ri·um” permanecerá aberta ao público até o dia 11 de agosto, permitindo que os visitantes mergulhem nas mensagens profundas e inspiradoras que Rafael Motta compartilha por meio de suas obras. A mostra se apresenta como um convite à reflexão, lembrando-nos da importância de honrar nossas raízes e emoções enquanto perseguimos nossos objetivos. Rafael Motta, com sua estreia triunfante em solo norte-americano, deixa uma marca duradoura na cena artística internacional, provando que a conexão entre o coração e a mente é essencial para uma jornada significativa.