“Arretada” é a estreia de Ananda Paixão, ex-bailarina do Bolshoi, no Pop Nacional

Single da cantora que tem raízes nordestinas chega nesta sexta (25) em todas as plataformas de streaming de música

Nascida em Recife e com passagens por Brasília, Santa Catarina e Rio de Janeiro, Ananda Paixão é “do Brasil”, como ela mesma diz. Com 25 anos, suas pontes aéreas sempre tiveram um desejo: viver da arte. Bailarina desde os 3, a artista se destacou na Escola de Bolshoi em Joinville (SC), a única filial do famoso teatro de Moscou. Depois de estudar dança e artes cênicas, ela enveredou para a música em 2017 e nunca mais saiu.

Single de estreia de Ananda Paixão já está disponível nos tocadores digitais



Preparando seu primeiro álbum com os grandes produtores do pop nacional Ruxell, Pablo Bispo e Tap, Ananda liberou o primeiro single deste projeto e estreou no pop nacional nesta sexta-feira, dia 25. “Arretada” chega em todos os tocadores digitais e com clipe no YouTube unindo suas raízes nordestinas e sua trajetória no balé em um som único, regional e global ao mesmo tempo.

Com elementos do nordeste e sonoridades do pop, Ananda traz suas raízes em uma música extremamente divertida e dançante



Em “Arretada”, Ananda Paixão canta sobre uma mulher enérgica, forte e sensual que domina o espaço – praticamente uma música autobiográfica. Com elementos do nordeste e sonoridades do pop, ela traz suas raízes em uma música extremamente divertida e dançante: “Sou mulher da peste, ninguém me segura / Cajuzinho, você não vai ter desculpa / O meu gingado vai tá na boca do povo / Vem aqui que eu vou te dominar / Arretada! / Valho nada!”

Ananda liberou o primeiro single deste projeto e estreou no pop nacional



Como Ananda Paixão conta, “‘Arretada’ é para me apresentar pro mundo da música. Quando eu penso em “Patroa”, penso na Anitta. Quando eu penso em “Braba”, lembro da Luisa Sonza. Pois quando pensarem em ‘Arretada’, quero que pensem em mim. Porque a música traduz tudo que eu sou: ela é dançante, ela tem elementos da minha terra – como o pífano, a sanfona e as gírias -, ela tem a coreografia que traduz meus anos na dança, ela é quente e é sexy. Essa música sou eu”. O clipe de “Arretada” já está disponível no YouTube.

Assista ao clipe oficial aqui – https://youtu.be/A9R17QUZjIg