“Arraiá da TV Aparecida” reúne seu elenco da emissora para um “Dia Junino”

O “Arraiá da TV Aparecida” reuniu elenco da emissora para um “Dia Junino”. Durante o todo mês de junho vários programas com a temática serão exibidos em uma programação especial, que inclui também um álbum com canções temáticas.

Mariângela Zan com figurino típico das festas juninas Crédito: Juan Ribeiro | Leo Cruz



Vão ao ar, durante o mês de junho, programas especiais com cenários decorativos vibrantes e atrações temáticas que celebram a cultura e a alegria das festas juninas, com destaque para o “Arraiá da TV Aparecida”, no dia de São João, segunda-feira (24). Neste dia, o elenco da emissora se reunirá para promover programas exibidos ao vivo, direto do auditório da TV Aparecida, e que vão garantir muita festa e animação.

Emissora preparou decoração e ações especiais para junho Crédito: Gabriela Souza



Veja a programação do “Arraiá da TV Aparecida”:

7h35: “Bênção da Manhã” – Apresentadores: Padre Camilo, Padre Ulysses e Dani Espíndola

Os Missionários Redentoristas e o elenco da emissora vão participar de brincadeiras típicas, como a Barraca do Beijo, que mandará beijos para os devotos que interagirem pelo WhatsApp 12 99724-2200. Com muita música e animação, a produção também falará dos Santos Juninos.

De Papo com Amanda Françozo promove Arraiá Nordestino Crédito: Leonardo Salomão



10h: “Família dos Devotos” – Apresentação: Irmão Alan e Bianca Láua

Irmão Alan, Juninho, Irmã Custódia e a banda da TV Aparecida farão a parte musical da atração, que também contará com convidados de nosso elenco para brincadeiras e a apresentação de uma quadrilha infantojuvenil.



13h30: “Faça Você Mesmo” – Apresentação: Rogério Chiaravalli

O programa promete a animação de sempre e a confecção de peças artesanais no clima de festa junina.

15h40: “Santa Receita” – Apresentação: Carolina Guimarães e chef Leonardo Roncon

O musical do dia será por conta da Banda Beijo de Moça. Haverá apresentação da quadrilha Asa Branca, brincadeiras com os apresentadores da casa e um link da Letícia Andrade na igreja de São João, em Caçapava (SP). Chef Leo, ainda, ensinará o preparo de culinárias juninas: empadão caipira, brigadeiro de quentão e brigadeiro de vinho quente.



19h30: “Aparecida Sertaneja” – Apresentação: Mariangela Zan

Atrações musicais que celebram a cultura sertaneja.

A grade do mês de junho da TV Aparecida conta ainda com outras apresentações especiais exibidas no período de festejos: Confira:



13/6 (quinta-feira), às 23h: “Cartas Santas”

O episódio conta a história de Santo Antônio de Pádua, no dia em que a Igreja celebra sua santidade, mostrando sua caminhada para realizar sua vocação e seguir o caminho que Deus preparou para ele.

15/6 (sábado), às 19h30: “De Papo com Amanda Françozo” – Apresentação: Amanda Françozo

A atração vai promover um Arraiá Nordestino com músicas e comidas típicas. E os convidados do dia vão partilhar suas riquezas culturais.

19/6 (quarta-feira), às 20h30: “Quarta Show” – Apresentação: Rogério Chiaravalli

A atração vai preparar uma festa junina com brincadeiras e muita diversão.

22/6 (sábado-feira), às 10h: “Sábado no Santuário” – Apresentação: Irmão Alan, Camila Morais e Padre Reinaldo

O especial de festa junina será apresentado, ao vivo, no Hotel Rainha do Brasil e contará com a animação musical de Mariangela Zan. Haverá brincadeiras com os convidados de nosso elenco e uma mesa com comidas típicas deliciosas.

23/6 (domingo), às 9h: “Terra da Padroeira” – Apresentação: Kleber Oliveira, Tonho Prado e Menino da Porteira

Com apresentações musicais, que destacam a cultura sertaneja.

23/6 (domingo), às 13h: “Sabor de Vida” – Apresentação: Bianca Láua e chef Leonardo Roncon

Chef Leo vai ensinar o preparo de culinárias deliciosas, próprias da época, em companhia de Bianca Láua.

25/6 (terça-feira), às 19h30: “Aqui Tem Nordeste” – Apresentação: Frank Aguiar

Com atrações musicais nordestinas.

29/6 (sábado), às 13h30: “Fortes na Fé” – Apresentação: Padres Camilo, Paulinho e Lucas

Em ritmo de festa junina, os Missionários Redentoristas se reunirão para falar sobre a beleza da vida em comunidade e celebrar a alegria com músicas, comidas típicas e muita animação.

29/6 (sábado), às 15h: “Conectados pela Fé” – Apresentação: Letícia Andrade e Guilherme Machado

Em um cenário especial com barraquinhas e comidas típicas, a atração vai contar com musical e a participação do Padre Camilo, junto a alguns jovens, para participarem de uma brincadeira sobre os Santos Juninos.