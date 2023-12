Arquiteto ngelo Bucci apresenta projeto inovador no coração do Ecoville: Conheça o blōma!

Corretores imobiliários têm acesso exclusivo ao visionário arquiteto e seu mais recente empreendimento

Em um encontro inédito e exclusivo, 40 corretores imobiliários de Curitiba foram introduzidos ao aguardado projeto do edifício blōma, localizado no cobiçado bairro do Ecoville. A apresentação, realizada pelo renomado arquiteto ngelo Bucci, fundador da SBPR Arquitetos, deixou os participantes imersos em uma experiência única, revelando não apenas o design arrojado do empreendimento, mas também a narrativa por trás de sua concepção.

Bucci, figura destacada na arquitetura contemporânea brasileira e professor em instituições renomadas, compartilhou sua visão sobre a interseção entre cultura local e construção, destacando a importância de um desenho que se integre organicamente ao ambiente. O arquiteto ressaltou que o encontro não apenas proporcionou conhecimento técnico, mas também cultivou uma conexão cultural sobre o espaço construído.

O evento, promovido pela L’Espace Incorporadora, marca a estreia de ngelo Bucci em Curitiba, cidade que tem sido palco de empreendimentos notáveis da incorporadora nas últimas duas décadas. Para Alexandre Dely, sócio-diretor da L’Espace, a noite foi dedicada a valorizar os profissionais que desempenham papel fundamental na ligação entre empreendimentos e futuros moradores.

Os corretores presentes expressaram entusiasmo diante da palestra inspiradora de Bucci e da oportunidade de conhecer uma mostra detalhada de seus projetos referenciais. A coordenadora de lançamentos da SIS3 Imóveis, Alessandra Piveta, destacou a importância de compartilhar as histórias por trás dos empreendimentos, enquanto Lenir Nogueira, da Imóveis Curti, comparou a experiência a um conto das “Mil e Uma Noites”, encantador e cheio de detalhes reveladores.

O encontro precedeu a abertura da Casa L’Espace | Habitat, um espaço concebido como um hub de tendências para promover diálogos e exposições sobre arquitetura, arte, design e inovação nos próximos 12 meses. A iniciativa, fruto da parceria entre a incorporadora e a Revista Habitat, promete ser um marco na promoção cultural e na definição de novos padrões para empreendimentos futuros da L’Espace.