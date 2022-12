Arquiteto mineiro, Gustavo Penna, é presenteado com a segunda obra da coleção que marca os 50 anos de sua carreira

“Gustavo Penna 83/93: obras que mudaram o mundo da arquitetura” conta com projetos como Escola Guignard e Academia Mineira de Letras

A partir de pesquisas do acervo de cinco décadas do renomado arquiteto a editora KPMO – Cultura e Arte lança Gustavo Penna 83/93, segundo volume da coleção ‘Gustavo Penna: 50 Anos de Arquitetura, Desenho e Palavra’. A pesquisa do projeto foi realizada pelos arquitetos Rosana Parisi e Marcello de Oliveira.

O lançamento traz um panorama da arquitetura dos anos 80 e 90, com o protagonismo e pós-modernismo mineiro; um olhar das obras arquitetônicas em relação ao cuidado com si e com o outro; as dinâmicas urbanas e necessidades de uma cidade como capital, entre os conceituados projetos estão a Escola Guignard e a Academia Mineira de Letras.

Eleita entre 90 projetos do Brasil e de Portugal para fazer parte da Casa da Arquitetura em terras lusitanas, a Escola Guignard foi classificada pela revista Projeto como uma das 30 obras arquitetônicas de maior relevância de nosso país. Esses reconhecimentos escancaram a importância da arquitetura da Escola Guignard.

Penna avaliou todo o contexto, a história daquele lugar, foi então que resolveu trazer em primeiro plano os metais, uma vez que o local se tratava de uma montanha de minérios. A sua intenção era considerar a significância do material, o metal, para a própria escola e sua localização no Bairro das Mangabeiras, parte da Serra do Curral.

“Pode-se dizer que, assim como para Guignard, para Penna a paisagem é ‘imaginante’, o que se observa nas sutilezas de escola, seja pela possibilidade de um olhar contemplativo para a Serra do Curral, seja pela ampla visão da cidade que se apresenta diante de si”, explica Rosana Parisi, Professora de história da arquitetura moderna e contemporânea brasileira PUC-Poços de Caldas.

O projeto do anexo da Academia Mineira de Letras, como Penna enfatiza é “uma soma de tempos, ou de passagens”. Mantendo o foco no casarão, por sua importância histórica, faz uma transição sutil entre três arquiteturas que se entrelaçam em peculiaridades de uma cidade tradicional.

“A Academia Mineira de Letras tem enorme relevância na produção de arquitetura de Gustavo Penna: ela amadurece as primeiras experiências projetuais nos anos 1973/83 e consolida atitudes e olhares, que se desdobraram num rico percurso”, observa Alessandro Castroviejo, Professor Doutor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Gustavo Penna 83/93 mostra um processo intuitivo e sensitivo do artífice, que avalia contextos, a história de cada lugar, a representatividade da população e elementos em torno do local da obra. Esta pesquisa de acervo mostra o mais puro trabalho de um arquiteto e seu respeito pelo processo arquitetônico, pela humanidade e pela memória.