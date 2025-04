Arnold Sports Festival South America 2025 é celebrada como a edição dos recordes

A edição 2025 do Arnold Sports Festival South America terminou neste domingo (6), no Expo Center Norte, em São Paulo (SP), entrando para a história. Com recordes de público, volume de negócios e expansão de áreas estratégicas, o evento organizado pela Savaget Group reafirmou sua posição como o maior festival multiesportivo da América Latina.

Durante os três dias, o evento movimentou mais de R$ 1 bilhão em negócios gerados, consolidando um crescimento exponencial em relação aos anos anteriores. As áreas de health e bem-estar foram os principais motores desse salto, com crescimentos de 300% e 175%, respectivamente.

Para se ter uma ideia da evolução, em 2023 o volume total de negócios foi de R$ 175 milhões, em 2024 saltou para R$ 500 milhões — e agora, em 2025 superou, pela primeira vez, a marca bilionária.

O Expo Center Norte ficou lotado em todos os dias, reunindo 105 mil visitantes. Os corredores fervilharam com ativações das 220 marcas expositoras, que apostaram em lançamentos de produtos, experiências imersivas e presenças marcantes de influenciadores, atletas, youtubers e personalidades do universo fitness.

O segmento de bem-estar e nutrição esportiva está em plena expansão no Brasil. Mesmo com esse crescimento, ainda há um grande potencial de avanço: apenas 3% da população brasileira consome suplementos, enquanto nos Estados Unidos esse número chega a 37%.

Nesse contexto, o Arnold Sports Festival South America tornou-se um marco do setor, tanto em visibilidade quanto em impacto econômico, sendo descrito por muitos como “o Natal da indústria fitness”.

“O Arnold marca o início do ano como um divisor de águas para a indústria, com testes de produtos, negociações e lançamentos. Mais do que um evento de negócios, é um espaço que inspira, transforma hábitos e muda vidas. Ver pessoas dizendo que o Arnold mudou a autoestima delas mostra que nossa missão vai muito além dos números”, afirmou Ana Paula Leal Graziano, CEO da Savaget Group.

Além do aspecto comercial, o evento também reafirmou sua influência cultural. A presença de personalidades de outras áreas — como Neymar Jr., que passou a investir no mercado, além de artistas, atores e atletas de diferentes modalidades — reforça a transversalidade do mercado de saúde e bem-estar.

Muitos deles participaram não apenas como convidados, mas como empreendedores e investidores, aproveitando o momento de valorização do setor de fisiculturismo.

“Com certeza o Arnold teve um papel fundamental nisso tudo. Quando começamos, o fisiculturismo ainda era visto com preconceito, como algo underground. Hoje, ele representa saúde, longevidade e qualidade de vida. Ver personalidades como Neymar Jr., atores, atletas de outras modalidades entrando nesse mercado só confirma que estamos no caminho certo. Eles entenderam que não basta ser ídolo no esporte — é preciso ser símbolo de saúde’’, completou Ana Paula.

O evento também teve seis congressos, além de aulas práticas em mais de 20 salas simultâneas, permitindo que profissionais se atualizem com os maiores especialistas do setor. O Talks trouxe celebridades do universo fitness em painéis interativos com ampla presença de público.

Na parte esportiva, o festival reuniu mais de 20 modalidades, com destaque para o tradicional Arnold Classic South America — uma das competições de fisiculturismo mais prestigiadas do mundo, realizada em parceria com a Musclecontest. O palco recebeu grandes nomes do bodybuilding, e os vencedores de cada categoria garantiram o cobiçado Pro Card.

O Arnold Sports Festival South America 2025 contou com grandes patrocinadores: Integralmédica, Max Titanium, Panatta, Smart Fit, Black Skull, Champion Watch, NaturalPraPet e Shark Pro Suplementos.