Arkad Experience 2023: O Palco para as Estratégias Digitais do Futuro

Encontro em São Paulo traz os gigantes do marketing digital para compartilhar insights

A quinta edição do Arkad Experience, o evento anual que se tornou um marco no mundo do marketing digital, está marcada para os dias 11 e 12 de novembro de 2023, no impressionante Espaço Unimed, em São Paulo. Este ano, o evento promete ser o mais espetacular de todos, com uma lista estelar de palestrantes e uma visão ousada para o futuro do marketing digital.

Janguiê Diniz

Reconhecido como um dos maiores encontros de profissionais de marketing digital do Brasil, o Arkad Experience 2023 trará uma série de palestrantes de renome. Entre os confirmados estão nomes como Kaisser, Pablo Marçal, Marcos Paulo, Yudi Tamashiro, Daniel Penin, Hosts Podpah, Bruno Avelar, Janguiê Diniz, Carol Paiffer, Marcos Strider, e outros. Eles compartilharão suas estratégias de sucesso e insights do mercado, transformando o evento em um caldeirão de conhecimento digital.

“Nosso objetivo com o Arkad Experience vai além de realizar um evento; é uma revolução na indústria do marketing digital”, afirma Shirleyson Kaisser, o idealizador do evento. “Estamos reunindo os melhores para capacitar nossos participantes com as ferramentas e o conhecimento necessários para prosperar na economia digital atual.”

Além de ser uma plataforma de aprendizado sobre as últimas tendências do mercado, o evento também oferece uma oportunidade única para networking, estabelecimento de parcerias e crescimento profissional. É o lugar onde aspirantes a empreendedores e veteranos do setor podem se conectar e se inspirar mutuamente.

Os ingressos já estão à venda, e com base no histórico das edições anteriores, espera-se que se esgotem rapidamente. Portanto, os interessados devem garantir sua presença o mais rápido possível para não perderem a oportunidade de participar do maior e mais influente evento de marketing digital do Brasil.

Para obter informações adicionais e comprar ingressos, visite o site [https://2023.arkadexperience.com.br/pr](https://2023.arkadexperience.com.br/pr).

Sobre o Arkad Experience

O Arkad Experience é uma conferência líder em marketing digital que oferece a profissionais e entusiastas a chance de aprender diretamente com as maiores autoridades do setor. Com uma tradição de inovação e sucesso, o evento se destaca por reunir uma comunidade vibrante e focada em resultados, incentivando a troca de conhecimentos e o crescimento coletivo. Não perca a oportunidade de participar deste encontro transformador e sair na vanguarda das estratégias digitais.