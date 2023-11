Argos Administradora de Obras realiza mega festa de fim de ano em Limeira/SP

Evento reuniu convidados de todas partes do Brasil com direito a show de cover oficial do Queen

A Argos Administradora de Obras realizou no último final de semana uma mega festa de fim de ano em Limeira, no interior paulista. Evento reuniu convidados de todas partes do Brasil com direito a show de cover oficial do Queen.

A festa no restaurante Jangada contou com quase 300 convidados entre amigos, clientes, parceiros e colaboradores e proprietários da Argos Administradora de Obras. “É uma festa que já virou tradição da Argos Administradora com a equipe Kilaris, que é uma equipe conhecida no Brasil todo, tem vários projetos no exterior, praticamente em quase todos os continentes”, diz a designer de interiores e paisagista Iara Kílaris.

O evento, como já é tradição em suas edições, teve a temática do branco, que representa a tradição grega e purificação para o novo ano. No cardápio, pratos das culinárias japonesa e francesa e na música, destaque para a banda a apresentação da primeira banda cover oficial do Queen na América Latina.

“Essa banda foi a primeira banda na América considerada pelo Queen, reconhecida pelo Queen, e quando houve o lançamento do filme aqui para o Brasil foram eles também que fizeram a abertura”, detalha Iara.

Na festa, o arquiteto Aquilles Kiílaris – reconhecido pelas formas curvas de seus projetos – recebeu seus convidados para o momento especial, como Rinaldo Merola e a rainha de escola de samba Rosa de Ouro, Ana Beatriz Godoi, clientes que acabam se tornando amigos.

“Inesquecível! Celebramos com alegria no restaurante Jangada, em Limeira, uma festa incrível para convidados especiais – amigos, clientes, parceiros e colaboradores da Argos Administradora de Obras. Gratidão por momentos tão especiais neste ano de 2023”, pontua Aquilles.