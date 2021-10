Arena Fonte Nova anuncia retomada dos eventos

Além do Pida Music Festival, muitos outros eventos estão sendo programados para acontecer na Arena Fonte Nova e serão divulgados em breve

O Pida Music Festival será o primeiro grande evento a ser realizado na Arena Fonte Nova, marcando o retorno da agenda de shows e eventos não-esportivos em Salvador. O festival acontecerá entre os dias 03 e 19 de dezembro com grandes atrações nacionais e locais dos mais variados estilos em mais de 10 dias de festa. “A realização do Pida Music Festival celebrará a retomada dos eventos na Arena em grande estilo, uma vez que mobiliza diversos setores produtivos como: hotelaria, bares e restaurantes, turismo, etc. O retorno dos eventos da Arena Fonte Nova representa um marco na retomada da economia da cidade”, afirma Alexandre Gonzaga, Diretor Comercial da Arena Fonte Nova.

Além do Pida Music Festival, muitos outros eventos estão sendo programados para acontecer na Arena Fonte Nova e serão divulgados dentro em breve. “Nossa ideia é fazer uma espécie de aquecimento, durante o verão, até a chegada do Carnaval com o nosso Carnavalito”, explica Gonzaga. O Pida Music Festival abre a temporada de verão e irá oferecer ao público os mais diversos estilos musicais, em datas diferentes, para agradar a todas as tribos.

Alexandre Gonzaga, Diretor Comercial da Arena Fonte Nova

O público poderá escolher o estilo musical que mais gosta e curtir uma festa perfeita. A cada noite, uma ambientação temática, incluindo até variação na praça de alimentação. “Já temos confirmadas noites de Pop Rock, Reggae, Forró, Arrocha, Samba, Pagode, Trap e Gospel”, explica o idealizador do evento, Paulo Menezes.

Em cumprimento aos protocolos oficiais contra a disseminação da Covid19, só poderão acessar pessoas que já tenham sido completamente imunizadas e o público será limitado. Além disso, o espaço do evento será bastante amplo e arejado, permitindo que o público aproveite com todo o conforto e segurança cada minuto do seu estilo musical preferido.