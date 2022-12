Arena de Verão Mix será realizada em janeiro na praia de Maresias e terá 26 dias de atividades

O evento, realizado pela Rádio Mix e Agência MAK, é gratuito e conta com diversas atrações, como estrutura para DJ, quadra de Beach Tennis, Futevôlei e mais

A Mix, plataforma mais completa de música, conteúdos diferenciados e live marketing do Brasil, retorna com sua ação de sucesso na Praia de Maresias, trazendo muita diversão e atividades culturais. O evento, conhecido como Arena de Verão, acontece no famoso ponto turístico do litoral norte de São Paulo, localizado no município de São Sebastião.

As atrações acontecem durante 26 dias, no período de 3 de janeiro a 26 de fevereiro

Realizado pela Rádio MIX e Agência MAK, as atrações acontecem durante 26 dias, no período de 3 de janeiro a 26 de fevereiro, e possui estrutura para DJ, quadra de Beach Tennis, Futevôlei, Futmesa, área de massagem, bar e muito mais.

Segundo Marcelo Camargo, diretor de marketing do Grupo Mix, as praias de São Sebastião devem superar 1 milhão de visitantes e fomentar a economia local. “Todos os anos realizamos este evento no Litoral Norte, e em 2023 não poderia ser diferente. A praia de Maresias é considerada a mais frequentada por conta dos seus eventos e mar agitado para os esportes. Vamos começar o ano com muita diversão, atraindo diversos turistas de todo o país”, comenta.

Maquete eletrônica do Arena de Verão 2023

A Arena de Verão conta com os principais patrocinadores TecToy e Amstel Ultra, é gratuito e está localizado na entrada 1 da Praia de Maresias, em frente ao Parador Beach Club.