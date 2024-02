Apresentadora Vivi Romanelli revela que está com câncer de pele

Esta é a segunda vez da apresentadora com a doença, a primeira foi há dois anos

Na manhã desta quinta-feira, 01 de fevereiro, a apresentadora Vivi Romanelli revelou, por meio de um vídeo em seu perfil no Instagram, que está com um melanoma, tipo de câncer de pele. A apresentadora conta ainda que este câncer é menos grave do que ela teve há dois anos, mas que ainda é muito mortal.

“As pessoas que me acompanham aqui sabem que eu fui na doutora Thayse para tirar uma outra pinta que tinha aqui no meu braço, que segundo o mapeamento, eu tinha que retirar essa pinta. Ontem saiu o resultado dessa minha biopsia, que eu tirei semana passada, levei para a clínica e saiu o resultado, e o resultado deu, infelizmente, positivo mais uma vez. Estou eu cá com melanoma, de novo gente. Vou ter que fazer todo o processo mais uma vez, vou ter que fazer a cirurgia, já mandei a documentação ontem pra minha oncologista pra gente agilizar o plano pra gente tirar o mais rápido possível.

Perguntei pra ela sobre a gravidade, se a gente pode dizer que existe uma diferença, o da minha perna esquerda que foi há dois anos era muito mais grave do que esse agora, não que não seja, porque melanoma, para você e importante entender, é o câncer de pele mais mortal que existe hoje. Infelizmente é muito pesado a gente falar isso, Quando voe recebe um diagnóstico com esse, que eu jurava por Deus, que eu olhava a minha pinta e falava “mas ela é pequeninha, não vai darem nada”, mas quando você recebe um diagnóstico como esse, novamente, mostrando que você está com melanoma o chão abre, mas vamos seguir em frente, que eu sou uma mulher guerreira e forte, e nada vai acontecer”, relatou Vivi, no vídeo publicado em seu Instagram.