Apresentadora do Sábado Animado, Silvia Abravanel, surpreende com novo visual

Apresentadora comanda o programa deste sábado (12) com penteado inusitado



Todos no estúdio se surpreenderam quando Silvia Abravanel, surgiu nas gravações do programa que irá ao ar no sábado, com um visual bem diferente. Os cabelos longos cederam lugar para uma lace com chanel e franja.

Apresentadora surpreendeu a todos no estúdio com o novo look

“Eu quis fazer uma brincadeira com a produção. Ninguém sabia e quando cheguei no estúdio com o cabelo chanel, ficou um ponto de interrogação na cabeça de todos! Muitas pessoas nem me reconheceram!”, disse Silvia, que se divertiu com a brincadeira.

Silvia comanda as conhecidas gincanas e provas que garantem a interação das crianças. Na programação de sábado não vai faltar ‘Acerte a Palavra’, ‘Cadê o Pato? e muito mais para os participantes, que ainda receberão um prêmio da roleta.

O novo visual de Silvia Abravanel para o Sábado Animado

O programa deste sábado contará ainda com os desenhos ‘Hot Wheels City’, ‘Marsha e o Urso’, ‘Polly Pocket’, ‘Três Espiãs Demais!’, ‘Tom & Jerry’ e episódios inéditos de ‘Thomas e seus Amigos’ e ‘Turma da Floresta’.

O “Sábado Animado” é apresentado por Silvia Abravanel e vai ao ar todos os sábados, a partir das 06h00, no SBT.