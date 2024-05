Apresentadora Daniela Albuquerque usa vestido exclusivo da Victoria Alta Costura de 18 mil reais em evento

Daniela Albuquerque brilhou ao chegar em evento em São Paulo no último domingo (26) a bordo de um vestido exclusivo da Victoria Alta Costura, marca brasileira queridinha das famosas. Ela surgiu com um look fashionista em tons terrosos que chamou atenção de todos os convidados e pode chegar a custar 18 mil reais.

O estilista Charles Hermann, que assinou o look da apresentadora, detalhou como foi o processo de criação do vestido.

“Recebemos o moodboard do evento que trazia uma paleta de cor para os convidados dentro dos tons solares. Nisso, pensamos que poderíamos fazer um vestido mesclado, a Dani é morena, os tons mais terrosos ficariam melhores nela, e nisso segui a paleta do laranja ao coral”, continuou

“O segundo passo foi trazer as referências e o DNA da Dani para a criação. Ela gosta de glamour, looks audiosos e femininos, e por isso trabalhei com flores na parte superior da saia e um drapeado na cintura. O maior desafio foi o prazo que tínhamos 4 dias para fazer o vestido e envolver 6 pessoas na confecção, porque ele foi todo feito a mão”, explicou o estilista que já vestiu diversas famosas como Bárbara Evans, Cristiana Oliveira, Gabriela Duarte e outras personalidades.

Nos stories do seu perfil no Instagram, Danielle mostrou detalhes do look e revelou que as suas filhas aprovaram o vestido. Em um dos trechos divulgados é possível ouvir uma delas disparar: “Me empresta esse vestido?”, disse.