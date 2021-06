Apresentador Franklin David dança ‘É o Tchan’ no Egito

Apresentador está em viagem para conhecer o possível novo destino de ‘Aventureiros’, novo programa de viagens do Travel Box Brasil.

Após sair da Rede TV! em outubro de 2020, o apresentador Franklin David, mergulhou, literalmente, em novos projetos. Agora no Egito, para uma viagem de reconhecimento para a segunda temporada de ‘Aventureiros’, o repórter aproveitou para dançar o ‘É o Tchan’ nas pirâmides.

Nas redes sociais, Franklin publicou: “Essa é a mistura do Brasil ???????? com o Egito ????????. ???????????? @carlaperez e @scheilacarvalhooficial não podia deixar de marcar vocês. ❤️”.

“Eu vivo agora minha melhor fase, mais leve, mais novo. Sou baiano, e o ‘É o Tchan’ é uma memória viva da minha infância e tenho muito carinho pelo grupo e fiz essa homenagem. (…) As pessoas me mandam mensagens dizendo que quando vierem ao Egito vão fazer a mesma coisa, e é muito bom ter essa troca”, comentou.

Agora apresentador do programa ‘Aventureiros’, que estreia para outubro pelo Travel Box Brasil, canal segmentado de viagens, o apresentador segue viajando para conhecer novas atrações para o programa. A primeira temporada foi gravada na Turquia e mostra as belezas, destinos, cultura e até os procedimentos de implante capilar, que atrai diversos brasileiros.



Sócio de uma agência de viagens, Franklin agora teve tempo e estratégias para investir na paixão pelo turismo. “Me dedico para conhecer e mostrar para as pessoas que existe uma maneira de viajar, mesmo nesse momento que estamos vivendo. Estou no Egito, mas os cuidados com o covid-19 são extremos, onde quer que eu entre ou viaje sou testado, e isso além de dar uma maior segurança, também mostra a segurança de viajar”, comentou.