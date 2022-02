Aprenda dicas de especialistas para evitar e curar a ressaca

A nutricionista Camila Lima afirma que não há uma quantidade de consumo para evitar a intoxicação

O mês de fevereiro e março é sempre marcado pelo Carnaval, festa em que as pessoas costumam colocar o “pé na jaca” e consumir muitas bebidas alcoólicas. Para curtir todos os dias do feriadão é importante evitar a ressaca, por isso alguns especialistas deram dicas de como fazer isso.

Há quem tenha os sintomas com mais intensidade, e outros nem tanto, mas isso não é questão de sorte ou azar, de acordo com a Dra. Patrícia



A ressaca nada mais é que uma intoxicação por conta do álcool. “Ele é tóxico, e é metabolizado pelo fígado. Ou seja, em altas quantidades vai ocorrer o acúmulo de substâncias tóxicas, como o acetaldeído, que em excesso vai causar vários sintomas associados ainda a desidratação causada pelo álcool, além de causar hipoglicemia, que é a baixa da glicose”, explica a Dra. Patrícia Maira Costa, Clínica Geral.

“A cada dose de destilado ou a cada copo de chopp você toma um copo de líquido de suco para evitar a desidratação”, aconselha Dra. Patrícia



Para que o consumo de álcool se transforme em uma ressaca no outro dia, várias questões podem contribuir. A médica explicou que o que pode influenciar é se a pessoa já tem o costume de beber, a quantidade de ingestão, o tipo de bebida, a genética, a estrutura corporal e o sexo. A nutricionista e professora do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Camila Lima, explica que o álcool é diurético, por isso a pessoa fica desidrata. Uma dica importante é beber um copo de água para cada copo de bebida alcoólica para evitar o mal estar no dia seguinte.

A nutricionista Camila reforça que não há como falar de quantidade de consumo para evitar a intoxicação, “saber respeitar o seu limite é fundamental”



“Em primeiro lugar, beber menos, mas se você for beber, procure comer antes para estar com o estômago cheio. Além da dica de sempre que é beber muita água a cada dose de destilado ou a cada copo de chopp você toma um copo de líquido de suco para evitar a desidratação. Lembrar de sempre comer alguma coisa junto com a ingestão de bebida alcoólica, os famosos petiscos”, explica Patrícia.



Caso você já esteja com ressaca, a dica é ficar de repouso, tomando muita água e manter uma alimentação leve no dia, bebendo suco de fruta. “A frutose ajuda a melhorar os sintomas da ressaca, e dependendo dos sintomas você pode tomar um remédio para enjoo ou para dor, evitando sempre o uso de anti-inflamatórios que irritam a mucosa do estômago, assim como evitar o uso do paracetamol”, aconselha Costa.



A dica para o dia seguinte da nutricionista é café. “A cafeína é um estimulante que auxilia na sonolência e nas dores de cabeça causadas pelo excesso de álcool. Procure fazer uma alimentação leve e que privilegie a hidratação do corpo. Frutas (a banana repõe o potássio perdido), legumes e verduras (o brócolis, que possui cisteína, ajuda a acelerar a recuperação) são excelentes opções”, conclui Camila.