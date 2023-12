Appian Capital Brazil investe em agricultura local, educação, esporte e formação profissional

Ações são desenvolvidas no Sul da Bahia, beneficiando 500 pessoas de três localidades

A Appian Capital Brazil, fundo de investimentos especializado em mineração, promove o incentivo à agricultura e ao pequeno produtor a fim de promover o desenvolvimento sustentável de comunidades locais com a geração de renda. Ações são desenvolvidas no Sul da Bahia, beneficiando 500 pessoas de três localidades.

O Edital Social 2023 / 2024, contempla a população dos municípios de Gongogi, Ipiaú e Itagibá, no entorno das áreas de atuação da Atlantic Nickel. Além dos programas de incentivo e beneficiamento ao cultivo local, os projetos voltados à educação, cultura, esportes e formação profissional são algumas das iniciativas eleitas nesta nova edição. A expectativa é de que até o final primeiro trimestre de 2024, as instituições selecionadas recebam o repasse dos materiais, totalizando R$ 10 mil por projeto. Estima-se que aproximadamente 500 pessoas nas três localidades deverão ser beneficiadas com a realização de tais projetos. Ao longo de 2023, foram destinados mais de R$ 380 mil em investimentos socioculturais da Appian Capital Brazil no sul da Bahia.

“O cuidado com as comunidades no entorno das nossas operações é uma das nossas principais missões. As iniciativas que serão realizadas nos municípios de Gongogi, Ipiaú e Itagibá, poderão transformar a vida dos moradores, além de preservar sua cultura local, gerando ainda mais o orgulho de pertencimento à localidade, criando também condições favoráveis ao desenvolvimento sustentável”, comemora Diogo Oliveira, diretor de ESG e Pessoas da Appian Capital Brazil.

Incentivo e proteção à agricultura local e ao pequeno agricultor

A agricultura familiar desempenha importante papel no desenvolvimento sustentável no Brasil e no mundo. A produção é equilibrada entre os alimentos destinados à subsistência da família e os vendidos ao mercado.

“O incentivo à agricultura local não apenas beneficia os agricultores da região, mas também tem impactos positivos em diversas áreas, incluindo econômica, social e ambiental. Segundo a ONU, mais de 80% de todos os alimentos produzidos no mundo têm como origem propriedades familiares. Diogo Oliveira explica que, “com o edital social, os recursos financeiros permanecem na comunidade, criando um ciclo econômico virtuoso com geração de empregos e promoção do crescimento sustentável. Nossa proposta é contribuir para o crescimento econômico e social das comunidades nas regiões em que estamos inseridos, contribuindo para o bem-estar geral da população”.

Projeto Banana

O Projeto Banana tem como objetivo a produção de derivados da banana, recurso amplamente disponível na região. Os itens fabricados são: banana chips, doce de banana, conhecido na Bahia como “nêgo bom”, e a banana desidratada, também chamada de “banana passa”. O processo consiste no tratamento da banana para eliminar impurezas e aprimorar a fruta para chegar ao mercado. A iniciativa atua por meio da doação de equipamentos para fatiar, fritar, misturar e assar os derivados do fruto. Além disso, o projeto também possui uma parceria com a Prefeitura de Itagibá para que os produtos finais sejam usados na merenda escolar municipal.

Além do investimento via Edital Social, a Atlantic Nickel realizou um investimento de R$ 30 mil no Projeto de Beneficiamento de Banana. O repasse foi feito no âmbito do Programa de Apoio aos Municípios (PAM), em 2022, contribuindo com o compromisso do fundo de investimento em trabalhar de forma integrada às comunidades do entorno das operações, com investimento na melhoria de renda e estímulo ao aprimoramento pessoal e profissional.

Abaixo as iniciativas contempladas no Edital Social 2023 / 2024 separadas por tema:

Incentivo e apoio a pequenos agricultores e à agricultura familiar:

Fábrica de Banana II – Instituto Sofrê;

Benefícios para comunidade agrícola e não agrícola – Associação dos Pequenos Agricultores e Agricultoras Familiares de Tapirama;

Semeando Progresso: Potencializando a agricultura familiar – Associação dos Pequenos Produtores da Região da Gruna.

Incentivo à cultura e esporte:

O Boi estrela e a Mulinha de ouro – Associação de Idosos: Grupo Terceira Idade de Bem com a Vida;

Sarau do Coletivo – Casa da Cultura de Ipiaú;

Construindo um mundo melhor – Associação de Moradores do Conjunto Habitacional ACM.

Educação e formação profissional:

Cidadania Digital – Associação e Projeto Mão Amiga;

Casa Acolhedora – Fundação Antonio Carlos Magalhães.

Com as iniciativas da Appian / Atlantic Nickel, não apenas os produtores locais serão beneficiados. Crianças e adolescentes das três cidades poderão ter acesso gratuito à cultura, educação e esportes, podendo dessa forma disseminar seu conhecimento e arte no estado.