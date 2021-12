Após turnê internacional, Brunna Bernardy se prepara para lançar projeto em ritmo piseiro

A sertaneja está trabalhando ao lado do produtor musical Jenner Melo

Com mais de 200 mil fãs nas redes sociais, Brunna Bernardy não poderia estar mais contente e animada com o que está por vir. A cantora fez uma turnê internacional um pouco antes do início da pandemia, em 2020, e agora está preparando um novo projeto com uma roupagem totalmente diferente de tudo que já fez, com o estilo piseiro.

Brunna está morando atualmente em Goiânia-GO, terra de muitos sertanejos



O sucesso pode ter aparecido cedo para Brunna, mas o que muitos não sabem é que desde menina a música sempre a acompanhou. O amor pela área veio dos pais, que cantavam e tocavam. Logo depois, no interior de São Paulo, ela começou a frequentar o coral da igreja. Aos 19 anos, Bernardy teve a primeira oportunidade profissional no grupo Banana Split.

Brunna está trabalhando com Jenner Melo, que é membro do The Latin Recording Academy (Latin Grammy)



Há seis anos, Brunna finalmente começou a carreira solo no estilo que sempre foi apaixonada: o sertanejo. “Eu cresci escutando Zezé de Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó, Bruno & Marrone, com os meus pais. Eu sempre tive essa veia porque fui criada no interior. Hoje, Marília Mendonça é uma das minhas maiores inspirações, também gosto muito de Edson & Hudson”.



Brunna sempre teve um estilo mais romântico, mas promete músicas mais animadas para os fãs em 2022



Com tantas boas referências e uma voz forte, Brunna abriu shows para Eduardo Costa na Europa e fez vários shows no exterior. “Foi nessa turnê que eu mais me senti realizada. Vir de onde eu vim, do interior e sem muitas condições financeiras, e fazer esses shows foi quando eu vi que estava no caminho certo”. Infelizmente, as apresentações precisaram parar por conta da pandemia, mas ela conta que está se preparando para voltar com tudo.

A cantora afirma que a maior inspiração musical dela sempre foi Marília Mendonça



A cantora nos confidenciou que gravou uma música nova sobre o tempo que morou na Espanha. Agora, ela está vivendo há quatro meses em Goiânia-GO. “Estou desenvolvimento um super projeto com o produtor Jenner Melo para 2022. Em breve virá novidades com um repertório mais alto astral e animado”, revelou Brunna com exclusividade.