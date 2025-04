Após três anos, mercado publicitário brasileiro volta a crescer com força

A indústria publicitária encerrou 2024 com investimentos em mídia que cresceram 10% em relação ao ano anterior, alcançando R$ 88 bilhões. É a primeira vez em cinco anos que o mercado volta a registrar crescimento de dois dígitos, superando a inflação do período IPCA de 4,73%. Os dados fazem parte da 46ª edição do Data Stories – Inside Advertising, relatório produzido pela Kantar IBOPE Media.

Crescimento consistente ao longo do ano impulsiona retomada

A alta foi consistente ao longo de todo o ano: todos os meses de 2024 apresentaram patamares superiores aos de 2023, com destaque para janeiro, fevereiro e julho, que registraram as maiores variações percentuais — 29%, 26% e 22%, respectivamente. No acumulado dos últimos cinco anos, o mercado publicitário brasileiro cresceu 65%, o que consolida uma curva de recuperação sólida após o período pandêmico.

De acordo com Adriana Favaro, vice-presidente de Negócios da Kantar IBOPE Media, “os dados refletem um novo momento do mercado, com maior confiança e disposição para investir em formatos que engajam, geram intenção e ampliam a presença das marcas em múltiplas plataformas”.

Setores que mais investiram em publicidade em 2024

Na análise por setores, os cinco maiores anunciantes concentraram 48% de todo o volume investido em mídia, reforçando a alta concentração dos investimentos publicitários. Os segmentos Financeiro e de Serviços, que tradicionalmente lideram os aportes, também se destacaram em 2024 com crescimentos expressivos de 22% e 25%, respectivamente — as maiores variações percentuais entre os setores com maior participação no mercado.

Outros segmentos também registraram avanço significativo, como Jogos e Apostas (47%), Eletros e Informática (21%), Educação (18%) e Administração Pública (20%), este último impulsionado especialmente pelo contexto das eleições municipais. Já os setores de indústria farmacêutica, varejo e beleza mantiveram ou superaram os índices do ano anterior, contribuindo para a consolidação de um cenário publicitário aquecido e cada vez mais competitivo.

Capitais fora do eixo SP-RJ ganham protagonismo nos investimentos publicitários

A expansão dos investimentos em mídia não se restringiu aos setores tradicionais. Capitais fora do eixo São Paulo-Rio de Janeiro também vêm ganhando destaque no cenário publicitário. Em 15 praças monitoradas, os aportes em comunicação cresceram acima da inflação — e, em 10 delas, o crescimento ultrapassou os dois dígitos. Os dados indicam uma ampliação significativa da presença publicitária em diferentes regiões do país, refletindo a descentralização dos investimentos e o fortalecimento de mercados locais.

Instagram, TikTok e Facebook: plataformas revelam estratégias distintas de mídia

Outro destaque do relatório diz respeito à forma como os setores anunciam estrategicamente em diferentes redes sociais. Segundo dados do Advertising Insights, o comportamento dos anunciantes varia conforme a plataforma.

No Instagram e no Facebook, os cinco principais setores concentraram cerca de 60% dos investimentos em mídia, evidenciando uma forte presença dos líderes do mercado. Já no TikTok, o cenário se mostra mais pulverizado: apenas 43% do volume investido está nas mãos dos cinco maiores setores, o que sugere uma distribuição mais equilibrada e oportunidades para marcas de diferentes portes.