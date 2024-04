Após ser destaque no SXSW 2024, Bia Ferreira lança clipe filmado em Lisboa

A cantora, compositora e multi-instrumentista Bia Ferreira lança nesta segunda-feira (1º), o clipe de “A Conta Vai Chegar”, faixa do álbum Faminta (2022). Com realização de Alets e direção e produção de Taumkaosaki, conta com a participação de importantes personagens expoentes do movimento afro-cultural de Portugal. Filmado durante sua World Tour do ano passado, a escolha do local é simbólica: foi gravado às margens do Rio Tejo, no Cais das Colunas, onde o primeiro navio negreiro da história aportou, em frente à Praça do Comércio (Lisboa), onde os portugueses comercializavam os africanos escravizados.

“Essa música é uma profecia. É quando você profetiza coisas para um futuro não tão distante, sabe? ‘A Conta Vai Chegar’ fala sobre dívida histórica, sobre reparação, sobre como é importante que as pessoas negras e originárias, que sofreram com a colonização, consigam cobrar essa conta. A falta de oportunidades que temos na vida vem muito por essa dívida que o devedor não quer pagar. Então acho que essa canção vem como uma motivação, um ímpeto para que consigamos cobrar o que é nosso”, explica.

Bia se apresenta em Portugal desde 2018, levando para o país europeu as questões raciais, políticas e sociais que fazem parte de seu repertório. Desde aquela época, ela percebia que o debate sobre o racismo não estava tão avançado quanto no Brasil e, a partir de 2023, conectou-se com ativistas do movimento afro-cultural da terra de Camões.

“Eles têm uma resistência muito bonita, são forjados com muita luta e com um processo de invisibilização da luta muito grande, sendo necessário de ser dito. No Brasil, ainda temos a maioria da população negra. Então, em algum lugar, conseguimos nos fazer sermos vistos e ouvidos, temos um Ministério da Igualdade Racial, por exemplo. Em Portugal, eles são invisibilizados. O movimento negro em Portugal é usado para pautas específicas e depois não é abraçado nesse lugar de necessidade de luta”, esclarece Bia.

“As pessoas vão falar que lutam pelas causas sociais, colocam várias pessoas negras, mas quando falamos das causas raciais, não tem tanto engajamento. Eu conheci as batucadeiras da Bandeirinhas Pan-Africanistas, conheci várias pessoas especiais que foram me situando como funciona o movimento negro em Portugal. Foram me introduzindo nesse lugar. A socióloga Cristina Roldão e a atriz Isábel Zuaa fizeram a ponte entre mim e várias pessoas desse movimento. E eu acho que cada vez mais tenho me aproximado da realidade e da luta do movimento negro em Portugal. Tenho sido muito acolhida. Inclusive, esse clipe conta com a participação da companhia de atores e atrizes Aurora Negra, que faz parte desse movimento”, explica.

Bia também trouxe para o videoclipe de “A Conta Vai Chegar” duas figuras muito importantes do movimento afro-cultural português. Uma delas é Ilda Vaz, líder das batucadeiras Bandeirinhas Pan-Africanistas, da comunidade Boba, um coletivo de mulheres cabo-verdianas empregadas domésticas que encontraram no batuque e na música a sua válvula de escape das mazelas do cotidiano.

“A dona Ilda é uma senhora cabo-verdiana que trabalha na limpeza e é uma compositora incrível. Canta com o coração. Me encontrei com ela pela arte mesmo. Fui apresentada a ela por Cristina Roldão e a gente já se adotou na vida. Nos temos como família. Eu sou muito grata por poder partilhar momentos de arte, de conhecimento e de cuidado com a dona Ilda. Ela me faz acreditar que eu vou conseguir chegar na idade dela fazendo arte e revolução como ela faz. Ela é uma inspiração pra mim”, pontua.

A outra personagem é Cláudia Simões, mulher negra portuguesa, símbolo recente da resistência à violência racista da polícia lusitana. Em 2020, Cláudia foi covardemente agredida por policiais porque não possuía no momento um cartão de transporte de ônibus de sua filha menor de idade. Ela foi tirada do veículo pela guarda e foi ferozmente espancada. Atualmente o seu caso corre na justiça portuguesa, que se recusa a reconhecer os excessos cometidos pela corporação. Em novembro de 2023, Bia realizou um show beneficente em Lisboa para captar recursos para o processo, que ainda está em curso.

“Cláudia Simões é uma mulher negra que sofreu violência policial em Lisboa da forma mais cruel possível e covarde. Ela foi violentada e eu não preciso falar muito dessa história porque há vídeos na internet mostrando sobre isso. As pessoas filmaram mas não fizeram nada para socorrer aquela mulher”, indigna-se Bia.

“A presença dela no clipe é de extrema importância, quero mostrar que ela não está só e que a conta vai chegar. Essa profecia também foi feita para Cláudia: a conta vai chegar. Não importa o tempo que demore, não importa como eles tentam maquiar a situação. A conta vai chegar sim e a presença dela nesse clipe é para mostrar que, por mais que eles tentem, nós continuaremos de pé, vivas e lutando”, afirma.

Agenda de Bia Ferreira

Abril

01/04 – Musicbox – Lisboa, Portugal

04/04 – La Nau – Barcelona, Espanha

05/04 – Festival Impulso – Caldas da Rainha, Portugal

06/04 – Teatro Sá da Bandeira – Santarém, Portugal

13/04 – Centro Cultural Olido – São Paulo, Brasil

20/03 – Casa de Cultura do Butantã – São Paulo, Brasil

Maio

18/05 – Jam in Jette – Bruxelas, Bélgica

25/05 – Festival Aleste – Madeira, Portugal

26/05 – Festival Passagens – Lisboa, Portugal

27/05 – Queer Festival – Heidelberg, Alemanha

Junho

12/06 – Festival Ulmer Zelt – Ulm, Alemanha

15/06 – Festival Good Good – Gottingen, Alemanha

20/06 – Festival Brasis – Curitiba, Brasil

25-30/06 – Residência Artística – Colômbia

Julho

11/07 – Festival Cruilla – Barcelona, Espanha

13/07 – Pod’ring Festival – Biel, Suíça

20/07 – Horizonte Festival – Koblentz, Alemanha

21/07 – Asphalt Festival – Düsseldorf, Alemanha

27/07 – Festival Latinidades – Brasília, Brasil