Após ser criticada por compras na Zara, Adriana Bombom diz que ocupa espaço que todos merecem

A apresentadora disse que se ver algo desrespeitoso, vai procurar a Justiça

Nesta semana, Adriana Bombom foi alvo de duras críticas na internet após postar um vídeo fazendo compras na Zara. A loja está sendo investigada por atitudes racistas de alguns vendedores e gerentes. A apresentadora falou sobre o assunto no Instagram.

As críticas começaram quando Adriana publicou um vídeo dançando e fazendo compras na Zara, mostrando o que acontece quando ela recebe o cachê. Por conta das investigações policiais e vários casos de discriminação dentro de lojas da fast-fashion, os seguidores não gostaram de ver a influenciadora comprando na Zara.

“Coragem entrar nessa loja e ainda gastar dinheiro”, escreveu uma seguidora de Bombom

Nesta segunda-feira, 1º, Bombom se pronunciou nas redes sociais, dizendo que é negra sim, mas não se vitimiza. Ela afirmou que vai continuar ocupando os espaços que ela e todas as pessoas merecem frequentar.

“Me assumo como uma mulher negra e do povo. Como muitas negras eu também já passei por vários perrengues de preconceito, mas nunca me rendi às discriminações e sempre busquei com respeito, educação e simpatia conquistar os meus espaços. Desta forma, sempre acabei entrando onde achava que merecia e minha vida fluiu. Até hoje continuo agindo assim e frequento de cabeça erguida todos os tipos de lugares, dos mais simples aos mais sofisticados”, escreveu.

Adriana afirmou que é bem resolvida com a raça, cor e o cabelo, e acredita que a forma como ela age é a melhor forma dela contribuir para a quebra das barreiras preconceituosas. Não é porque as pessoas pensam que ela não deve entrar em lugares como a Zara, por casos passados de racismo, que ela vai deixar de frequentar. Bombom afirma que se passar por alguma situação ruim, ela mesma procurará a Justiça.

“Eu penso assim: Se me acontecer algo desrespeitoso, eu vou buscar meus direitos e vou fazer valer a lei, mas não vou deixar de frequentar os lugares que quero, pois se fizer isso aí mesmo é que eu estarei fortalecendo a discriminação. Ao invés de se esconderem e deixarem de frequentar, por é que esse povo não levanta a cabeça e persiste em ocupar os espaços que acham que merecem? E se por acaso, acontecer algo ruim, que reclamem seus direitos, que busquem a lei e que punam os responsáveis, mas continuem frequentando”, escreveu a atriz.

Adriana finalizou dizendo que gosta dos produtos da Zara e compra na loja há muito tempo. “Eu nunca fui destratada, nem senti discriminação nem no Brasil e nem mesmo no exterior, onde nem me conhecem. E eu tenho várias amigas e amigos negros, que não são nem artistas e nem são famosos e que compram lá tranquilamente”.