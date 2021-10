Após sair de rádio, Aaron Tura foca em novos projetos na web

O jornalista comanda um programa da TV Foco e tem um portal no iG

Referência em todo o Brasil na área de notícias de televisão e celebridade, Aaron Tura fecha o ano de 2021 como um sucesso do jornalismo. Recentemente, o comunicador deixou o programa Chupim, da Metropolitana FM, mas agora se dedica em alguns projetos na web que já estão fazendo o maior sucesso.

O jornalista já ficou até famoso pelas várias reportagens de destaque que já fez

O jornalista, que se formou primeiramente em Publicidade & Propaganda, sempre foi apaixonado pelo mundo das celebridades. Ele conta que desde pequeno assistia programas desse tipo junto com a avó. Após a formação, Aaron já passou por diversos veículos e programas renomados, Como ‘Mulheres’ da TV Gazeta, ‘Super Pop’ e ‘A Tarde é Sua’ da Rede TV!, ‘Tudo Posso’ na Rede Família e ‘Melhor da Tarde’ da Band.

Aaron é forma em Jornalismo e Publicidade & Propaganda

Apesar de não se sentir como referência, Aaron fez história com o TV Foco, em que foi idealizador. Hoje, o site é um dos mais acessados do Brasil e o jornalista mostra um pouco do porquê de tanto sucesso. “Eu sempre tentei traduzir a notícia de uma maneira que fosse fácil do público entender. Acho que a minha visão como jornalista é sempre traduzir uma notícia de uma maneira mais popular e acessível para o público”.

Aaron já deu vários furos de reportagem

Neste ano, Aaron teve o deságio de fazer parte do programa ‘Chupim’ na Rádio Metropolitana. Muitos ouvintes ainda sentem a falta dele, mas o jornalista decidiu sair para conseguir se dedicar 100% a outros projetos.

“Eu gosto muito das pessoas da rádio, nós temos uma grande conexão ainda, somos amigos. Foi desafiador como jornalista porque lá eu não tinha só que dar a informação, eu fazia de forma mais cômica. Mesmo nesse curto tempo, acho que eu consegui completar [a equipe] e trazer um pouco do que eu sabia, e eu descobri um lado meu mais cômico. O projeto foi enriquecedor, mesmo que por pouco tempo”.

Agora, Aaron afirma que está forcado nos projetos web. Um deles é um programa no canal do YouTube da TV Foco, que tem lives diárias, das 14 às 15h. Ele também lançou o Aaron Tura TV, que é um site focado em novelas em parceria com o portal IG, e está fazendo vídeos no Tik Tok.