Após saída da RedeTV!, Faa Morena se dedica a projetos musicais e comenta sobre o Réveillon

A apresentadora deixou a emissora em 2020 para conquistar a novos horizontes profissionais e já planeja o lançamento de mais um EP

A apresentadora Faa Morena, que esteve à frente do programa “Ritmo Brasil”, da RedeTV!, emissora que trabalhou por 17 anos e que se desvinculou em novembro de 2020, agora se dedica a novos planos, como a sua carreira como cantora, através do projeto musical “Faa EP. 1”, pela Radar Records, disponível nas principais plataformas digitais, com lançamento realizado em 16 de dezembro.

“Estamos muito focados, preparando os próximos EPs que em breve sairão pela parceira Radar Music…E uma super novidade é que também estamos trabalhando um projeto de músicas italianas com o Cadu de Andrade, também parceiro nessas boas horas”, revela.

Para receber 2023 de braços abertos, Faa conta que passou a virada com a família, com muita gratidão.

“Mais uma virada de ano em família, como de costume. Nesse ano, resolvi passar a virada de ano com meu irmão e minha cunhada. Passamos juntos um 2022 lotado de desafios vencidos (COVID, pandemia etc), e foi uma noite de extrema gratidão, foi um momento único e lindo nós três juntos depois de tudo que enfrentamos, foi revigorante para esse novo ano que se inicia”, compartilha.

Já sobre a roupa do Réveillon, a artista diz que apostou em algo novo e nas misturas de cores. “Gosto de usar algo novo, sim. Dessa vez, usei uma roupa de cor neutra, off white, e uma camisola nova ‘beeeeeem’ colorida. Quero todas as sortes da tabela de cores kkkkk”.

Com quatro músicas presentes em “Faa EP. 1” (Radar Records), entre elas “O que é amar”, “Caçador de mim”, “Lo che amo solo te” e “Fechado pra Balanço”, Faa Moreno planeja para 2023 novidades musicais.

E como reflexão do ano que já passou, a artista divide seus pensamentos. “Podemos vencer quaisquer que sejam os desafios. Nem sempre vencemos da forma que queríamos, mas vencemos. Vejam meu projeto de cantar que, no início de 2021, nem estava nos meus planos. E agora fica cada dia mais sólido e sou muito grata por isso!”.

Para este novo ano, Faa deixa o seu recado: “Em primeiro lugar, muita saúde para mim e os meus, porque a saúde fortifica os planos. E, depois, continuar trabalhando firme e forte no que me fizer feliz e completa”, finaliza.