Após posicionamentos homofóbicos, Maurício Souza é afastado do Minas Tênis Clube

Os jogadores saíram em defesa do colega de time

Nesta terça-feira, 26, alguns posicionamentos de Maurício Souza foram criticados pelo público, que acredita se tratar de ideias homofóbicas. Os principais patrocinadores do time emitiram comunicados repudiando a declaração do atleta. Por conta da pressão, a diretoria do Minas Tênis Clube decidiu afastar o jogador.

A publicação de Maurício era sobre um personagem famoso que teria se assumido bissexual. “É só um desenho, nada demais. Vai nessa e vamos ver onde vamos parar”, escreveu o jogador. No início, o time defendeu o direito de liberdade de expressão do atleta, mas hoje decidiu afastá-lo.

O que parece ter feito o clube agir contra as declarações do jogador foi o posicionamento dos patrocinadores, que exigiram internamente que algo fosse feito a respeito. Uma carta foi lida aos atletas do time sobre o afastamento de Maurício, mas muitos jogares ameaçaram sair do Minas, caso o jogador fosse demitido.

O futuro do Maurício no time ainda é incerto. Temporariamente, o jogador ficará afastado.