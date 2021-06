Após polêmica, Cintia Abravanel posta fotos com filhos de Patricia ‘É assim que fala sobre isso’

Filha mais velha de Silvio Santos, mãe de Tiago Abravanel, se posicionou após uma fala homofóbica da irmã Patricia no ‘Vem Pra Cá’.

A mãe de Tiago Abravanel, a artista plástica Cintia Abravanel, postou um storys nesta quarta-feira, 02, com imagens dos sobrinhos rodeados por Tiago e o marido Fernando Poli. Nesta terça, 01, a irmã dela, Patricia Abravanel, teceu comentários homofóbios durante a exibição do ‘Vem Pra Cá’, no SBT.

No post ela escreveu: “Assim é uma boa maneira de falar com os filhos sobre isso…” [relações homoafetivas]. Durante o programa Patricia Abravanel, fez comentários homofóbicos após um ocorrido com a Rafa Kalimann e o Caio Castro ao postar um vídeo de um pastor falando que não concordava com o casamento gay, mas que respeitava.

A apresentadora comentou: “Nós, que fomos educados com pais mais conservadores, estamos aprendendo, se (sic) abrindo. Mas acho que também é um direito [ser intolerante]. As pessoas deviam respeitar [a intolerância]. Por que não concordar em discordar? A gente pode ter opiniões diferentes, mas tudo bem”.

Tiago então usou as redes sociais para retrucar. No vídeo, ele diz: “Em primeiro lugar, orientação sexual não é uma questão de opinião. É uma questão de respeito. Você não precisa ser como eu, mas precisa respeitar quem eu sou e ponto final. (…) Não é uma questão de tolerância, tia, de calma. As pessoas sofrem por isso, as pessoas morrem por causa disso”, falou num trecho do vídeo.

Em uma das raras aparições de Cíntia, falou em uma live apresentada por Maju Giorgi, coordenadora da ONG Mães pela Diversidade, sobre a descoberta da homossexualidade de Tiago Abravanel.

“Já percebia quando ele era muito pequeno. Tinha receio, sim. Porque as pessoas não tendo contato, não sabem o quão normal e importante é olhar para com naturalidade e amar os nossos filhos como eles são”, afirmou Cíntia na live.