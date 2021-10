Após perder mais de 60KG, empresária cria projeto para incentivar mulheres a mudarem de vida

Isabela Felippe mudou de profissão e quer ajudar outras mulheres a se sentirem bem

Há seis anos atrás, Isabela Felippe pesava 140 quilos, era casada e recebia R$1200 por mês. Há três anos, ela teve a vida transformada, perdendo peso, abrindo a própria empresa, sendo mãe solo de três crianças e criando ainda um projeto para ajudar outras mulheres.

Isabela pesava 140KG, perdeu 65KG após a cirurgia e depois ficou com 105KG



Quem vê o sorriso no rosto de Isabela não imagina a luta que a empresária teve contra ela mesmo há alguns anos. Com três filhas para cuidar, sendo uma bebê, a engenheira percebeu que precisava perder peso para conseguir cuidar das crianças e ter certeza que veria elas crescendo, momento em que ela decidiu fazer a bariátrica.

A empresária disse que não se sentia bem, mas hoje é muito feliz ao ter aceitado o próprio corpo



“É muito complexo, quando você tem muito peso, você não consegue fazer nada com seu filho, nem levantar da cama e respirar direito. Eu fugi da cirurgia várias vezes porque sempre que eu ia fazer aparecida uma ‘fórmula milagrosa’ de emagrecimento. Eu fiz a bariátrica e perdi 65 quilos, mas depois comecei a engordar tudo de novo”, relembra Isabela.

A empresária chegou a pesar 105 quilos após ter feito a cirurgia. Enquanto isso tinha tudo para deixá-la para baixo, Isabela começou um processo de autoconhecimento e amor próprio. “Eu tinha uma briga muito grande comigo mesmo de aceitação. Aí antes de pensar em emagrecer, eu comecei a me aceitar da forma que eu estava, trabalhei minha autoestima. Depois disso perder peso foi uma consequência”.

Isabela decidiu perder peso ao perceber que precisava de saúde para cuidar das filhas



Com isso, Isabela começou a querer aproveitar mais as filhas, pois antes ela trabalhava das 5h30 às 19h em uma construtora. No início, a empresária lutou muito e chegou a fazer até trabalhos de graça, mas hoje é um sucesso na área de marketing. A engenheira largou a profissão que se formou e abriu uma empresa para trabalhar através da internet.

Hoje o objetivo da empresária é ajudar as mulheres a mudarem de vida



Passando por tudo isso, Isabela tem o desejo hoje de ajudar outras mulheres. Foi com esse intuito que ela criou o projeto ‘Atrevida Isa’, que visa instruir outras mulheres a aumentar em 45% o faturamento. “A ideia não é nem ensinar, mas incentivar as mulheres que se atrevam a fazer o que elas querem fazer, para viver a maternidade que elas querem e mostrar que a liberdade delas não depende de ninguém”, finalizou.