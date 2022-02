Após perder 90kg, Lady Chokey adere ao “chip da beleza”

Para não correr riscos de ganhar novamente peso, Lady resolveu aderir o chip hormonal

Morando atualmente em Paris, Lady Chokey chocou seus seguidores ao exibir uma silhueta 90kg a menos. A influencer já havia revelado que seus 200kg estavam ameaçando sua vida e saúde. Antes de embarcar para a Europa, Lady disse que estava preocupada com a manutenção da melhora corporal e o apropriado segmento que poderá ter após a significativa perda de peso.

Para não correr riscos de ganhar novamente peso, Lady resolveu aderir o chip hormonal. O Dr. João Branco, ortomolecular e especialista em medicina esportiva, explicou o procedimento o qual a influencer escolheu.

Antes de embarcar para a Europa, Lady disse que estava preocupada com a manutenção da melhora corporal e o apropriado segmento que poderá ter após a significativa perda de peso.

“O maior sucesso da prevenção é quando podemos contar com mudanças individualizadas, respeitando o estilo de vida e trabalho, e principalmente, de maneira duradoura. A escolha da nutrição funcional, onde é praticada a introdução de alimentos com propriedades que melhoram as deficiências e têm ação principalmente para neutralizar a inflamação crônica (como exemplo podemos falar da cúrcuma), previnem e também tratam a longo prazo o problema em sua ‘raiz’, isto é, na causa Base”, disse o especialista, que completou:

Para não correr riscos de ganhar novamente peso, Lady resolveu aderir o chip hormonal

“E chegando no objetivo, já garantimos o sucesso? Certamente não! Sabemos que muitos fenômenos hormonais e metabólicos, irão contribuir para uma sinalização positiva para o ganho de peso novamente. E daí o suporte hormonal pode ajudar, e muito. Hoje sabemos que o tecido adiposo, não é somente uma célula de depósito e sim um órgão endócrino, que influencia diretamente nos hormônios e nas doenças cardiovasculares. Muitas das vezes, por estas células, expressam os hormônios, enzimas, que transformam o terreno hormonal, fazendo com que nos tornemos mais eficazes como ‘armazenadores’ do que ‘gastadores’ de calorias. Daí a abordagem individualizada e o procedimento de implante hormonal em Pellets, para ajuste fino e manutenção da homeostase corporal”.