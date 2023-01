Após perda da locomoção, morador de Conchal/SP transforma a vida de mais de 6 mil famílias com doações de cadeiras de rodas e recebe moção de aplausos

Há quase 30 anos, Vlamilton Borges sofreu acidente de carro, que gerou lesão na medula; com depressão, foi orientado por amigos a se dedicar ao trabalho social e hoje se dedica a angariar doações, ajudando moradores da cidade e de regiões vizinhas

Vlamilton Borges, de 57, nasceu em Conchal, região de Campinas/SP com cerca de 28 mil habitantes, produtora de laranja e cana-de-açúcar; conhecida também pela grande fabricação de bolsas de couro.

Há quase 30 anos ele sofreu um acidente de carro que gerou uma lesão na medula, o impossibilitando assim de andar. Sua mãe, já doente, não aguentou tamanha tristeza e veio a falecer pouco depois. Sozinho, Vlamilton chegou a desenvolver forte depressão. Muito querido, recebeu ajuda de amigos da região, que ofereceram apoio financeiro e emocional.

Superação através do trabalho social

A história de Borges poderia parar por aí. Porém, um dia, uma amiga que trabalha na Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), ao visitá-lo, disse para tentar, com seu apoio, realizar um trabalho social voluntário na cidade, para ajudá-lo a superar a tristeza, tornando-se útil aos outros.

Por coincidência, no mesmo dia, um amigo foi visitá-lo e comentou que precisava de uma cadeira de rodas para o irmão, que na época teve câncer. A partir daí, Vlamilton começou a trabalhar buscando angariar doações para compra de cadeiras de rodas, fraldas, aparelhos auditivos, sondas uretrais, andadores, computadores para entidades, próteses e outros itens necessários para ajudar famílias que possuíam necessidades parecidas com as dele.

“Em (mais de) 25 anos de trabalho, com minha ajuda, foram beneficiadas mais de 6 mil famílias. Todas as minhas conquistas continuam sendo doadas às instituições e famílias carentes”, explica Borges, em seu site.

Com os materiais coletados, Vlamilton ajuda principalmente crianças com paralisia cerebral, Síndrome de Down, atrofia muscular, derrame e câncer e deficientes físicos

Com a ajuda de amigos, consegue as doações e, com apoio da Prefeitura de Conchal, consegue transporte para retirar e entregar os itens. Além disso, ele encaminha os pacientes à AACD para consultas e internações, saindo cedo de casa, com o carro disponibilizado pela Prefeitura, para ir à São Paulo, onde são atendidos e, enquanto espera o fim das consultas, vai em busca de doações na capital paulista.

Com os materiais coletados, Vlamilton ajuda principalmente crianças com paralisia cerebral, Síndrome de Down, atrofia muscular, derrame e câncer, deficientes físicos, etc.

Reconhecimento

Como reconhecimento pelos seus esforços em prol do apoio à sociedade, Borges recebeu em 2018 e em 2022 a Moção de Aplausos e Congratulações da Câmara Municipal da Cidade de Conchal.

O trabalho social realizado por Vlamilton também já apareceu em algumas mídias, como as emissoras de televisão Rede TV, com João Kleber; EPTV Campinas (Rede Globo); TV Band (Campinas-SP) e TV Século XXI (Valinhos-SP). Emissoras de rádio, como Educadora FM (Campinas-SP); Vox90 FM (Americana-SP) e Tropical FM (Araras – SP). Jornais, como Correio Popular (Campinas-SP) e Gente Ciente (Campinas-SP). Revistas, como Sentidos (São Paulo) e Reabilitação (São Paulo), além de já ter sido recebido pela então Dama do Estado de São Paulo, Lu Alckmin, no Palácio dos Bandeirantes.

Como apoiar

Atualmente, Borges está em busca de doação de uma cadeira de rodas manual para facilitar sua locomoção nas visitas aos beneficiados pela sua ação social. Utilizando uma emprestada, ele precisa adquirir uma nova, porém custa em média de R$10 mil a R$17 mil reais, o que foge das suas possibilidades financeiras, já que hoje vive apenas da sua aposentadoria. Ele pontua que deseja que a cadeira seja comprada e não aceita a doação em dinheiro.

