Após mentiras sobre Marina e Erika, psicóloga analisa Erasmo Viana: ‘masculinidade tóxica’

Apesar de parecer, para a psicóloga Maria Rafart, o modelo não pode ter seu comportamento considerado como narcisista

Quando se trata de mulheres, Erasmo Viana, participante de ‘A Fazenda’, parece querer sempre contar vantagem, mesmo que para isso precise inventar histórias que o engrandecem diante de outras moças. Durante o confinamento no reality rural, Erasmo já se enrolou com mentiras sobre duas peoas: Erika Schneider e Marina Ferrari. Apesar de parecer, para a psicóloga Maria Rafart, o modelo não pode ter seu comportamento considerado como narcisista.

“Embora saibamos que sujeitos com personalidade narcísica tenham a mentira como estratégia de comportamento para manipular, nem todo uso sequencial de mentiras passa a indicar que a pessoa seja narcisista. A personalidade narcisista, para ser um transtorno, possui um forte elemento de manipulação e outros sintomas, e ainda não pude registrar esse conjunto no comportamento de Erasmo na Fazenda 13. Ao mentir sobre seus relacionamentos com Erika e Marina, o que transparece no discurso de Erasmo é a fanfarronice típica de um ‘macho alfa’: é ele quem é assediado, é a mulher que não está à sua altura. A mulher não é boa de cama. A mulher o assedia no direct da rede social”, explica.

”Ao mentir sobre seus relacionamentos com Erika e Marina, o que transparece no discurso de Erasmo é a fanfarronice típica de um ‘macho alfa’: é ele quem é assediado, é a mulher que não está à sua altura’, explica a especialista

A especialista ainda cita um fator nas posturas de Erasmo que é muito comum entre homens: “Na masculinidade tóxica, homens estão acima de mulheres numa presumida hierarquia social. Logo, eles seriam o troféu pelo qual toda fêmea anseia. É o homem que dita as regras, é ele quem escolhe. O estereótipo de ser forte, independente e durão está presente em várias das atitudes de Erasmo na casa, e é bem isso o que caracteriza a masculinidade tóxica”, finaliza.

Erasmo já se enrolou com mentiras sobre duas peoas: Erika Schneider e Marina Ferrari

No caso de Erika, com quem Erasmo já viveu um affair do lado de fora do programa, não ele afirmou não ter levado a relação à diante por considerá-la sem conteúdo, superficial e rasa. No entanto, quando o romance dos dois se tornou público, Erika prontamente negou tudo – enquanto Erasmo confirmava – porque ela não queria dar continuidade ao relacionamento com o modelo.

A especialista ainda cita um fator nas posturas de Erasmo que é muito comum entre homens

Já no caso de Marina, Erasmo afirmou que a influencer dava investidas nele quando, na verdade a equipe dela o desmentiu ao mostrar mensagens trocadas no Instagram. Nelas, Erasmo é quem aparece sempre puxando assunto e elogiando Marina.