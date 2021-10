Após estreia em outubro, documentário sobre Paulo Renato Souza ganha novas datas de exibição na TV Cultura

“Paulo Renato Souza, o legado à educação brasileira”, relembra a trajetória e os maiores feitos do economista e político Paulo Renato Souza para a área da educação nacional

O filme será exibido ao público, com data prevista para os dias 4, 5 e 6 de novembro, no mesmo local. Posteriormente, o documentário ficará disponível, com exclusividade, para a TV Cultura, pelo menos até o fim do ano.

O filme, promovido pela MUST University – universidade americana que oferece cursos de mestrado à distância, e concede diploma americano reconhecido no Brasil –, exibe entrevistas com grandes personalidades políticas do cenário brasileiro, como Fernando Henrique Cardoso e Fernando Haddad, entre outros, que revelam os maiores desafios enfrentados durante a carreira de Paulo Renato Souza – ministro da educação durante o governo de Fernando Henrique, no período de 1995 a 2002, falecido em 2011.

A pré-estreia do filme aconteceu no Espaço Itaú Cultural de Cinema, em São Paulo, na última semana

Dentre as suas maiores realizações à frente do ministério da educação estão a universalização do acesso ao Ensino Fundamental, o ENEM e o SAEB. A pré-estreia do filme aconteceu no Espaço Itaú Cultural de Cinema, em São Paulo, na última semana.

Paulo Renato Souza, ex-ministro da educação

“Foi uma experiência muito gratificante e necessária resgatar histórias, como a da época da ditadura no Chile, por exemplo. Um período em que abrigamos mais de 20 pessoas em nossa casa e o meu pai as levava para as embaixadas, à noite, na tentativa de ganharem liberdade”, declara Renato de Souza, filho do homenageado e um dos idealizadores do documentário.

Renato de Souza e Beto Souza, filho e irmão do ex ministro Paulo Renato de Souza, que produziram e digiram o documentário, respectivamente

Segundo Antonio Carbonari, fundador da MUST University e ex-conselheiro do Conselho Nacional de Educação (CNE), entre 2016 e 2020, este documentário é um grande legado para o povo brasileiro. “O ministro Paulo Renato foi o grande idealizador da cultura de avaliação dos cursos no sistema de educação superior no Brasil. Sem dúvida, ele foi um dos mais influentes agentes de modernização da agenda educacional brasileira, sempre atento à qualidade de ensino das instituições”, afirma o professor Carbonari.