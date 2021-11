Após conquistar redes sociais, Leandro Karnal estreia na CNN Brasil

“Universo Karnal” vai ao ar no sábado, dia 13, às 23h, com propostas originais e versões surpreendentes do apresentador

Leandro Karnal agora faz parte do time da CNN Brasil. No próximo dia 13 de novembro, às 23h, o programa "Universo Karnal", comandado pelo historiador e professor estará no ar. Com uma proposta inovadora, a atração apresenta reflexões sobre temas do dia a dia que podem parecer comuns, mas que trazem em si questões relevantes para quem busca autoconhecimento e compreensão dos modos de vida das sociedades da atualidade. Com propostas originais e versões surpreendentes do apresentador, "Universo Karnal" estreia em novembro O que é ser livre? É possível ser livre mesmo encarcerado em uma cela? Como expressar liberdade por meio do corpo? E como se livrar de amarras sociais pode levar à liberdade? Ser livre traz mais ou menos felicidades? São questionamentos que o professor faz no primeiro episódio ao lado de convidados pouco convencionais, como o rapper Dexter e a drag queen Íkaro Kadoshi. O próprio Karnal também encara seus medos e desafios em nome da liberdade e realiza um salto de bungee jump de uma altura espetacular. "Universo Karnal" vai mostrar que qualquer um, em qualquer fase da vida, mesmo sendo experiente e famoso como o historiador, pode fazer algo pela primeira vez. Primeira temporada terá 7 episódios entre diversos lugares de São Paulo Para os outros episódios da temporada, novos entrevistados que trazem disrupção para a discussão de temas profundos: Fafá de Belém, Amyr Klink, Roberta Miranda, Maria Homem, Val Marchiori, Christian Dunker e o gari Sorriso foram alguns dos convidados do programa. As gravações da primeira temporada se dividiram entre o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, o Mac, e lugares relacionados ao tema de cada um dos 07 episódios. O próprio Karnal também encara seus medos e desafios em nome da liberdade e realiza um salto de bungee jump de uma altura espetacular "Eu sempre dizia, em palestras, que o mundo da pandemia obrigou a todos a uma reinvenção. O Universo Karnal, na CNN, foi minha resposta pessoal e prática à teoria que eu defendia. Acho que todo mundo ficará surpreendido", diz Leandro Karnal.