Após acusação de machismo, médico brasileiro pede desculpas: “fui mal interpretado”

Dr. Hamilton Couto comentou que por não mostrarem o corpo, mulheres do Catar não precisariam realizar procedimentos estéticos



Depois de ser criticado por um post no Instagram em que sugeria que as mulheres do Catar, país sede da Copa do Mundo 2022, não precisavam gastar com cirurgias plásticas e que isso era “super negativo”, para ele que é especialista em harmonização corporal, Dr. Hamilton Couto, voltou à rede social para se desculpar. Em novo post, ele destacou que ““talvez eu tenha escolhido mal as palavras que usei para passar a reflexão que pretendia”.

Em novo post, ele se retratou e pediu desculpas aos seguidores (Foto: Reprodução/Instagram)



O especialista é no Catar para acompanhar o campeonato mundial, e pensou na publicação após notar que as mulheres do país não podiam mostrar o corpo. “Como elas não possuem a cultura de expor os próprios corpos, como é muito comum aqui no Brasil, pensei que talvez elas não se preocupassem tanto como as mulheres brasileiras. Não foi um comentário maldoso”, ressaltou.

Ele afirmou ainda que não sabe como é a relação das mulheres de lá com os procedimentos estéticos. “Sinceramente, não sei se elas podem se submeter a esse tipo de tratamento, como a harmonização. Meu post era exatamente pensando que elas não tinham essa permissão”.

Dr. Hamilton Couto já realizou reparos estéticos em celebridades como Jaque Khury e Tati Minerato (Foto: Divulgação)



Após receber críticas de seus seguidores, o médico corrigiu a sua fala. Assumindo que pode ter ofendido pessoas e a cultura do Catar, ele se retrata “peço desculpas a todos que possam ter se ofendido, em especial as mulheres. Meu trabalho é para que vocês possam se sentir melhores consigo mesmas, escolhendo mostrar ou não o corpo de vocês”.

Ele também é conhecido no Brasil como o “Dr. Manutenção” pelos procedimentos de sucesso que realiza (Foto: Divulgação)



Dr. Hamilton Couto é altamente reconhecido pelos procedimentos que realiza em diversas famosas brasileiras, com tratamentos para definição muscular, hipertrofia muscular, harmonização corporal, volume e contorno de glúteo, além de tratamento de flacidez e celulite. Sendo chamado, inclusive, de “dr. manutenção”, ele já realizou reparos estéticos em celebridades como Jaque Khury, Tati Minerato, e as ex-BBBs Vanessa Mesquita e Tatiele Polyana.