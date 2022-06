Após acidente doméstico, Fernanda Montenegro implanta chip no pulso: fisioterapeuta Michel Maggi comenta o caso

Dr Michel Maggi é fundadador do Centro de Equilíbrio e Fisioterapia Vestibular Meu labirinto e traz sua opinião profissional sobre o assunto

A atriz e imortal da Academia Brasileira de Letras, Fernanda Montenegro (92), revelou que sofreu um acidente em sua casa no início de maio, e que o ocorrido resultou na fratura de três costelas. A atriz ficou mais reclusa durante esse período e optou por instalar um chip em seu pulso para casos de emergência. Segundo Fernanda, ao pressionar o dispositivo, seu médico recebe uma ligação sua de forma imediata.

Atriz e imortal da Academia Brasileira de Letras teve três costelas quebradas no evento

Hoje, em entrevista para o portal F5, foi a primeira vez que Fernanda Montenegro falou sobre a queda grave que sofreu em sua casa no início do mês passado: “Quebrei três costelas neste tombo terrível. Está doendo muito, quando eu respiro os ossos não ficam quietos”, desabafa a atriz.

Infelizmente, casos como o de Fernanda Montenegro, não são isolados. A queda de idosos dentro de casa costumam ser frequentes, e como vimos no exemplo da atriz, os resultados são bastante dolorosos, prejudiciais e exigem tratamentos longos. Foi pensando em evitar transtornos como esses que o Centro de Equilíbrio e Fisioterapia Vestibular Meu Labirinto criou o Programa de Prevenção de Quedas (PPQ).

Michel Maggi, fisioterapeuta há 20 anos e fundador do Meu Labirinto, comenta os benefícios do dispositivo, mas afirma que ela não substitui cuidados básicos

Michel Maggi, fisioterapeuta com mais de 20 anos de experiência e fundador do Meu Labirinto, diz que é a favor de tecnologias como o chip utilizado por Fernanda porque os primeiros momentos são muito importantes para um socorro eficiente. “Existem outras tecnologias também hoje em dia como o botão de socorro que é colocado como se fosse um cordão no pescoço e quando o idoso cair aciona algum contato ou central de emergência. Esses primeiros momentos, que nós chamamos de ‘Golden Hour’, em português “hora de ouro”, são primordiais e podem, inclusive, ajudar a salvar uma vida”, afirma.

Prevenção antes da tecnologia

No Programa de Prevenção de Quedas (PPQ), a equipe multiprofissional do Meu Labirinto faz uma avaliação completa do paciente que envolve também o ambiente doméstico. O fisioterapeuta Michel Maggi ressalta a importância de estar atento aos detalhes que podem oferecer riscos de queda: “Alguns cuidados básicos em casa como uso de calçados adequados, de preferência emborrachados, iluminação adequada, evitar fios soltos e tapetes e também manter o piso seco, são fatores essenciais pra evitar quedas como a que atriz sofreu”, detalha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fernanda Montenegro (92) revela que sofreu queda em casa no início de maio

Para o especialista, a tecnologia é importante, mas não substitui os hábitos básicos citados acima e a prevenção. “Investir na prevenção, ou seja, cuidar do labirinto que é responsável pelo nosso equilíbrio, é a melhor forma de evitar que acidentes aconteçam. E é esse o nosso pensamento aqui no Meu Labirinto”, conclui.