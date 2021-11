Após a morte de Marília Mendonça, relembre outros famosos que morreram em acidentes de avião

Marília Mendonça é o caso mais recente de morte causada por acidente de avião

Na tarde desta sexta-feira, 5, a notícia da morte de Marília Mendonça abalou o país. A rainha do sertanejo, como é conhecida, perdeu a vida após a queda de um avião, que a levava para fazer um show, em Caratinga, em Minas Gerais. Outros artistas e personalidades se foram de forma parecida.

Relembre:

Mamonas Assassinas

O grupo musical brasileiro que fez um enorme sucesso nos anos 90, morreu no dia 2 de março de 1996, data trágica na história do país. Os integrantes estavam voltando de um show em Brasília-DF, quando o jatinho que usavam bateu na Serra da Cantareira. Todos que estavam a bordo vieram a óbito.



Gabriel Diniz

No auge do sucesso com o hit “Jenifer”, o cantor se foi aos 28 anos após uma apresentação em Feira de Santana-BH. Ele estava em um avião a caminho de Maceió-AL, onde comemoraria o aniversário da namorada. A aeronave caiu em Estância, no sul de Sergipe, causando a morte de Gabriel.



Ricardo Boechat

O grande jornalista, nascido em Buenos Aires, início a carreira no Brasil e fez um enorme sucesso. Em um acidente trágico, ele veio a óbito no dia 11 de fevereiro de 2019 com a queda de um helicóptero que o levava de Campinas a Grande São Paulo. A aeronave caiu na rodovia Anhanguera.