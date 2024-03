Aos 67, Mirian Goldenberg é a Mônica da vida real na luta pela aceitação da velhice

A Mauricio de Sousa Produções lança luz sobre as conquistas femininas após os 60, começando com a antropóloga que vive a revolução da maturidade

No mais recente movimento para enaltecer figuras femininas que desbravaram caminhos e inspiraram gerações, a Mauricio de Sousa Produções (MSP) destaca a antropóloga Mirian Goldenberg. Aos 67 anos, essa brasileira notável inicia uma série de homenagens às mulheres com mais de 60 anos, com a intenção de ressaltar suas contribuições em diversas esferas da sociedade.

Nascida na vibrante cidade de Santos, na década de 1950, Goldenberg não apenas trilhou um caminho acadêmico exemplar, tornando-se professora titular do Departamento de Antropologia Cultural da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas também dedicou sua vida a estudar e combater a “velhofobia”. Seu compromisso inabalável com a valorização do envelhecimento a tornou uma voz líder no debate sobre a dignidade e a beleza da maturidade.

Representada pela icônica personagem Mônica, a antropóloga recebe não apenas um tributo à sua trajetória mas também se torna um símbolo da luta contra os preconceitos relacionados à idade. Desde sua infância, Goldenberg mostrou um apreço profundo pela leitura e escrita, uma paixão que a guiou através de sua jornada acadêmica e pessoal, refletindo-se em sua vasta obra literária sobre envelhecimento, felicidade e o papel da mulher na sociedade.

Ao longo de sua carreira, Mirian publicou 30 livros que abordam temas cruciais, desde a arte de pesquisar até a invenção de uma bela velhice, este último sendo o título de uma de suas palestras mais vistas no YouTube, com mais de 1 milhão e 300 mil visualizações. Sua mensagem é clara: lutar contra a velhofobia é uma batalha pela dignidade de todos, independentemente da idade.

A iniciativa da MSP, inserida no projeto Donas da Rua, não apenas homenageia Goldenberg mas também reafirma o compromisso da produtora com o empoderamento feminino em todas as idades. Ao destacar a trajetória de mulheres extraordinárias como Mirian, a MSP inspira meninas e mulheres a perseguirem seus sonhos e a reconhecerem o valor imenso que a experiência e a sabedoria trazem para nossas vidas e sociedades.

Com esta homenagem, a Mauricio de Sousa Produções fortalece seu papel como signatária dos Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU, demonstrando que a idade, longe de ser uma barreira, é uma fonte de força, inspiração e revolução.

