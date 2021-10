Any Borges promove bazar de biquínis em São Paulo: ‘Vou atender pessoalmente os clientes’

Fundadora da Anybody Biquínis e Bodies, Any estará pessoalmente atendendo clientes e mostrando suas peças únicas e cheias de estilo

A empresária e vencedora do reality Ilha Record, Any Borges, promove um bazar, neste sábado, 30 de outubro, a partir do meio-dia, no Levieto Pizza, em São Paulo. O restaurante fica na rua Av. Iraí, 176, em Moema.

Fundadora da Anybody Biquínis e Bodies, Any estará pessoalmente atendendo clientes e mostrando suas peças únicas e cheias de estilo:

“Escolhi os modelos que mais gosto para vender neste bazar. Será um dia muito especial e cheio de surpresa para as nossas clientes. Teremos condições especiais de pagamentos e já mostrarei peças da nossa próxima coleção”.



Além da marca de moda praia, Any também segue sua carreira de cantora e Dj e está fechando sua primeira turnê internacional:

“Já já vocês saberão o que é, mas estou super empolgada com esta nova fase da minha carreira”.